Sainz niet helemaal tevreden over eerste half jaar bij Ferrari

Ferrari-coureur Carlos Sainz finishte in de laatste Formule 1-race voor de zomerstop op de derde plaats. Het was alweer zijn tweede podium voor de Scuderia nadat hij eerder dit jaar in Monaco als tweede over de finish was gekomen. Met 83 punten doet hij in het kampioenschap zelfs iets beter dan teamgenoot Charles Leclerc die voor het derde jaar op rij bij Ferrari rijdt.

Sainz gaat dus met een lekker gevoel de zomerstop in, maar vindt ook dat hij nog geen enkel Grand Prix-weekend zijn volledige potentie heeft laten zien. “Het voelt niet echt als mijn sterkste seizoen in de F1”, concludeert de Madrileen. “Ik heb het gevoel dat ik hier en daar punten en kansen heb laten liggen. Ik denk dat ik voor deze race [in Hongarije] al eens heb gezegd dat ik het gevoel heb dat ik nog geen weekend echt gemaximaliseerd heb. Ik heb als Ferrari-coureur nog geen heel weekend aan elkaar kunnen knopen en dat is iets wat ik vroeger wel goed deed. Misschien heeft het te maken met het deel uitmaken van een nieuw team. Het kost gewoon tijd om weekends te maximaliseren.”

Zoals gezegd staat Sainz – hangende het beroep tegen de diskwalificatie van Sebastian Vettel – op de derde plaats in de einduitslag van de Hongaarse Grand Prix. Op de baan eindigde hij echter als vierde en dat kwam mede door een fout in de kwalificatie. Hij crashte in Q2 en moest de race vanaf P15 starten. Het zijn precies die foutjes die Sainz nog uit zijn systeem wil zien te halen. “Ik maakte een fout in de kwalificatie en ik betaalde daarvoor de prijs in de race. En er was iets raars aan de hand bij mijn pitstop waardoor ik niet meteen weg kon rijden. Daardoor misten we een kans op een podium en dat maakt dat zo’n weekend ineens een nare bijsmaak krijgt. Ik had het gevoel dat we meer punten hadden kunnen scoren. Het hele weekend is een goed voorbeeld van hoe de eerste tien tot elf races zijn verlopen. Om de een of andere reden ging er iets niet helemaal volgens plan en kwamen we uit waar we uitkwamen.”