Sainz: “Logica ontbreekt bij besluit FIA over test in Abu Dhabi”

De FIA heeft zichzelf in een lastig parket gebracht met de criteria voor deelname aan de eendaagse test in Abu Dhabi, die op 15 december plaatsvindt. Oorspronkelijk was dit een ‘young driver test’, bedoeld voor coureurs met minder dan twee Grands Prix aan ervaring. Na hevig lobbyen van Renault werden de criteria verruimd, waardoor alle coureurs die in 2020 niet in de Formule 1 raceten mogen meedoen. Zodoende rijdt Fernando Alonso voor het in Enstone gevestigde team, terwijl Sebastien Buemi instapt bij Red Bull en Robert Kubica hetzelfde doet bij Alfa Romeo. Ook Williams-coureur Jack Aitken mag meedoen als hij in Abu Dhabi racet, omdat hij niet meer dan twee Grands Prix heeft gereden.

Naar aanleiding van dat besluit begon Ferrari te lobbyen om de criteria verder te verruimen en alle coureurs toe te laten tot de test. Op die manier hoopte de Scuderia, dat in eerste instantie graag had gezien dat de test alleen voor jonge coureurs werd opengesteld, vroegtijdig aan de slag te kunnen met aanwinst Carlos Sainz. In die pogingen haalde Ferrari bakzeil, want de FIA besloot niet mee te gaan. Hierdoor moet Sainz in een twee jaar oude Ferrari gaan wennen aan zijn nieuwe werkgever. De Spanjaard begrijpt niet waarom de FIA dit besluit genomen heeft.

“De logica erachter is niet aan mij uitgelegd. Ten eerste omdat ik denk dat de logica ontbreekt, en ik denk dat weinig mensen begrijpen wat er gebeurt”, vertelde hij tijdens de persconferentie in Abu Dhabi. Sainz weet dat hij het besluit moet accepteren, maar had graag meer testkansen gehad. “Het leek mij logisch om de test iets verder open te stellen, zeker omdat iedere coureur volgend jaar maar anderhalve dag kan testen.” Wat Sainz vooral dwars zit, is het feit dat het hierdoor onmogelijk is om te kijken hoe hij in de auto past en eventuele veiligheidszaken af te werken. “Dat soort dingen hadden we in Abu Dhabi kunnen regelen zodat we met een kleine voorsprong naar 2021 zouden gaan, maar helaas gebeurt dat niet. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar ik kan er niets aan veranderen.”

Een ander ‘slachtoffer’ van de keuze van de FIA is Sebastian Vettel, die hierdoor niet de mogelijkheid krijgt om vroegtijdig in te stappen bij Racing Point. De viervoudig wereldkampioen vindt het geen eerlijk besluit. “Als je Fernando laat testen, dan moet je eigenlijk iedereen toestemming geven”, vertelde hij in Abu Dhabi. “De FIA hoort een eerlijk besluit te nemen, maar ik vind dat ze dat hier niet hebben gedaan. Ik begrijp ook niet helemaal waarom je dit niet per geval bekijkt, maar ik heb ook niet naar de volledige uitleg gekeken. Dat is echter ook zinloos, want we mogen niet testen.”