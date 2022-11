Carlos Sainz had geen voortvarende start van het huidige Formule 1-seizoen. De Spanjaard belandde diverse keren in het grind en moest geregeld zijn meerdere erkennen in teamgenoot Charles Leclerc. Uiteindelijk werden ook de mannen van Mercedes en Red Bull Racing hem geregeld de baas. Hij weet wel waar dat door kwam: "Het pakket van Red Bull is meer solide", zegt hij bij Sky Sports. "Dat werkt op bijna alle circuits, terwijl dat er bij ons altijd wat van afhing. Met name in de tweede seizoenshelft. In de eerste helft waren we overal snel. Daarna is onze ontwikkeling wat gestagneerd. De anderen deden dat veel beter, met name Mercedes en Red Bull. Maar dat is ook Formule 1. Het was het eerste jaar dat het team weer geregeld voor zeges kon gaan. We kennen het niveau nu en weten wat we volgend jaar moeten doen om Red Bull te verslaan."

Het eerste echte persoonlijke hoogtepunt van Sainz kwam op Silverstone. Daar won de Madrileen een knotsgekke Grand Prix, terwijl hij een dag eerder pole pakte. Hij stipt de Grand Prix van Brazilië aan als zijn hoogtepunt. Het klopt dat Sainz in de tweede seizoenshelft beter voor de dag kwam, maar toch kon het allemaal nog wel wat beter. "Ik ga niet liegen: ik ben niet heel blij met mijn seizoen. De eerste helft was vrij pittig", vervolgt hij. "Ik kwam eerder nooit echt tempo tekort en was vrijwel in elke auto meteen snel. Dit was de eerste keer dat ik twee of drie tienden trager was. Ik moest echt alles geven om die verloren tijd te vinden. Charles reed met name in de eerste helft van 2022 bijzonder sterk. Dit liet mijn tekortkomingen meer zien. Ik had hem aan het einde eindelijk te pakken. Ik kon in een ritme komen en bereikte met de auto een goed niveau. Dit is de basis voor volgend jaar."

In 2023 een andere Ferrari-teambaas?

Naast eigen missers sloeg ook Ferrari vanaf de pitmuur geregeld de plank mis. Op technisch vlak liet de F1-75 wel eens te wensen over en qua tactiek kon het soms ook wel beter. Inmiddels doen er geruchten de ronde dat de functie van teambaas Mattia Binotto op losse schroeven staat en schijnt Alfa Romeo-chef Fred Vasseur al klaar te staan. Wanneer Sainz gevraagd wordt hoe het precies in elkaar steekt en hoe hij het het liefste ziet, antwoordt hij. "Ik zeg niets over wat ik wel en niet wil. Rome werd ook niet in een dag gebouwd. Je moet kijken waar we vandaan komen en de progressie zien. De laatste twee seizoenen verliepen qua progressie echt heel goed. Het team werkt goed samen. We beschermen ook iedereen binnen het team. Dat doen we goed. Maar aan de andere kant hebben we ook genoeg fouten gemaakt. We willen een beter team worden, maar dat gebeurt niet van de een op de andere dag. In de tweede helft van 2022 werden we op elk vlak wel sterker."