Carlos Sainz heeft de sleutel in handen op de rijdersmarkt voor het Formule 1-seizoen 2025. De Spanjaard moet na de huidige jaargang bij Ferrari plaatsmaken voor Lewis Hamilton, maar heeft aan opties geen gebrek. Hij kan terecht bij Sauber/Audi en Williams, terwijl zijn naam inmiddels ook bij Alpine wordt genoemd sinds Flavio Briatore als adviseur aan dat team verbonden is.

Eventueel Alpine-Mercedes interessante optie

Sainz neemt dan ook de tijd om zijn mogelijkheden op een rijtje te zetten. Rond de Spaanse Grand Prix leek er een aankondiging van hem te komen, alleen kwam Alpine er toen plotseling bij. De 29-jarige coureur uit Madrid lijkt serieus te willen luisteren naar de equipe uit Enstone, waarvoor hij eerder al actief was toen het team nog als Renault op de grid stond. Alpine overweegt om per 2026, wanneer nieuwe motoren en auto’s hun intrede doen in F1, verder te gaan als klantenteam. Naar verluidt heeft Briatore zijn zinnen gezet op een motorendeal met Mercedes, al is er op dat gebied nog zeker niets definitief voor Alpine.

Een Mercedes-aangedreven Alpine klinkt op papier in elk geval best interessant. In 2014 bewees het merk met de ster immers al een ijzersterke krachtbron te kunnen bouwen. Mercedes domineerde na de introductie van de hybride V6-turbomotoren lange tijd de Formule 1 met het fabrieksteam, terwijl ook klantenteams Williams en Force India (het huidige Aston Martin) lange tijd sterk voor de dag kwamen.

Dat de combinatie Alpine-Mercedes interessant kan zijn, lijkt ook Sainz zich te realiseren. Wellicht is dat de reden dat hij Sauber/Audi en Williams in de wachtkamer houdt. Sauber/Audi, dat met Nico Hülkenberg al één coureur heeft vastgelegd voor 2025, lijkt op zich nog wel even op Sainz te willen wachten. Dat geldt echter minder voor Williams, dat naar verluidt zo snel mogelijk een nieuwe teamgenoot voor Alexander Albon wil vastleggen. De formatie uit Grove zou daarbij mikken op een Grand Prix-winnaar: Valtteri Bottas en Esteban Ocon zijn naar verluidt de belangrijkste kandidaten. Williams-teambaas James Vowles kent beide coureurs nog goed van zijn tijd bij Mercedes.

Teams zoeken iemand voor lange termijn

Williams wil een coureur die zich volledig committeert aan het team, iets wat mogelijk niet geldt voor de twijfelende Sainz. Vandaar dat het de gesprekken met Bottas en Ocon heeft geopend. Williams kan niet te lang wachten, omdat Bottas en Ocon eveneens bij Sauber/Audi als alternatieven worden genoemd voor het geval Sainz afhaakt. Daarnaast is Ocon nadrukkelijk in beeld bij Haas. In theorie kan het dat Sainz voor Alpine kiest, Bottas bij Sauber/Audi blijft en Ocon naar Haas verkast. In dat geval zou Williams met lege handen achterblijven.

Eerder dit jaar deden geruchten de ronde dat Ocon al had getekend bij Haas voor 2025, maar hij benadrukte dit weekend in Oostenrijk dat daarvan geen sprake is. “Er zijn veel opties, maar ik ga niet in op waar de prioriteit ligt”, sprak de Fransman, bezig aan zijn laatste jaar bij Alpine, op de Red Bull Ring. Bottas had gehoopt rond de GP van Spanje duidelijkheid over zijn toekomst te hebben, omdat er toen dus nieuws van Sainz werd verwacht. “Ik hoopte dat er eerder deze week beslissingen genomen zouden worden, maar de deadlines zijn weer verschoven”, aldus Bottas. “Het is wachten totdat één puzzelstukje op zijn plaats valt en daarna zou het allemaal snel kunnen gaan. Ik heb zelf mijn voorkeur, maar die kan ik niet met je delen. Voor mij is het echter duidelijk wat ik wil.”

Wat de twijfel bij Sainz mogelijk ook voedt, is dat Audi/Sauber en Williams een kandidaat voor de lange termijn zoeken. De rijder in kwestie zou echter ook het scenario in overweging hebben dat er in 2026 wellicht een zitje bij een topteam beschikbaar komt, mocht bijvoorbeeld Max Verstappen ervoor kiezen Red Bull voor Mercedes te verruilen. Even leek Alpine op dat gebied dan een betere optie te zijn voor Sainz. Daar zou zijn gesproken over een contract voor één jaar, met de optie voor nog een seizoen. Bronnen laten nu echter weten dat het Franse team hem gelijk voor twee jaar wil contracteren.