Sainz kwam niet in ritme in F1 Singapore: "Had amper vertrouwen"

Carlos Sainz kwalificeerde zich in tricky omstandigheden op de vierde startpositie en zag dat de condities door een flinke regenbui kort voor de race identiek waren aan die van zaterdag. Bij de start kwam de Ferrari-coureur goed van zijn plek en dwong Lewis Hamilton in de eerste bochtencombinatie even buiten de baan. Hierdoor nam Sainz definitief plek drie van de Brit over. Deze gaf hij niet meer uit handen, al bleef Hamilton wel een groot gedeelte van de race aandringen. De aansluiting naar de twee mannen vooraan raakte hij al redelijk snel kwijt. Achteraf merkt hij op dat het een zware wedstrijd was.

"Het lukte mij niet om in het natte in een lekker ritme te komen. Ik kon de heren in de top-twee gewoon niet aanvallen", trapt Sainz af tegen Paul di Resta meteen na de Singaporese Grand Prix. "Ik worstelde flink met de achterkant van de auto. Omdat ik vertrouwen tekort kwam, besloot ik maar voor de derde plek te gaan. Ik maakte vervolgens geen fouten en bracht de auto zonder schade over de streep. Aan het einde van de wedstrijd kwam het vertrouwen wel wat terug. Voor het team en het kampioenschap is dit echter een keurig resultaat. Het is alleen jammer dat een overwinning er niet inzat."

De Formule 1 Grand Prix werd in gang geschoten toen het al gestopt was met regenen. Het asfalt was echter nog voor een lange tijd nat. Het viel Sainz op dat er niet snel een droge racelijn tevoorschijn kwam. "Het is echt raar hoe lang het hier duurt voordat de boel droog is", vervolgt hij tegenover de Brit. "Ik weet het niet hoor. We bleven maar rondjes rijden, maar de droge lijn leek nooit echt te komen. Je blijft daardoor maar glijden. Dit is iets om te onthouden voor de toekomst. Wat dat betreft is deze baan daar wel uniek in."

Video: Sainz passeert Hamilton bij de start van de Grand Prix van Singapore