Sainz niet bezorgd om vertrek Ferrari-kopstukken Mekies en Sanchez

Het vertrek van Mekies, die nu nog als Racing Director werkzaam is bij Ferrari, volgt op het eerdere nieuws van een paar weken geleden dat hoofdingenieur David Sanchez naar McLaren gaat. Ondanks dat er kort na elkaar twee kopstukken de Italiaanse renstal verlaten, zegt Carlos Sainz zich geen zorgen te maken over de situatie in Maranello

Voor het besluit van Mekies - volgens Sainz een ‘fantastische vent’ en een ’sterk figuur’ - om teambaas te worden bij AlphaTauri heeft de Spanjaard alle begrip. “Hij doet een stap omhoog in zijn carrière, dus ik kan alleen maar blij voor hem zijn. Als je zo’n belangrijke positie krijgt aangeboden, dan moet je die natuurlijk accepteren”, zeg de enkelvoudig Grand Prix-winnaar.

“Maar wij nemen ook nieuw personeel aan”, benadrukt hij. “Het is niet dat we alleen maar mensen verliezen. We zijn hard aan het werk om het team opnieuw te structureren en de organisatie sterker te maken. Ik weet zeker dat er nieuwe mensen in het team zullen komen die het vertrek van die paar laatsten zullen compenseren. Het is alleen dat je ze soms sneller kwijt bent dan dat je nieuwe mensen voor ze in de plaats hebt. Maar ik heb behoorlijk veel vertrouwen in Freds aanpak en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan, want ik zie goede dingen in het vooruitschiet liggen.”

Verder op de ingeslagen weg

Sainz heeft ook goede hoop dat Ferrari een goed weekend kan hebben in Baku, na een tegenvallende start van het F1-seizoen 2023. “We kennen onze auto inmiddels een stuk beter, vooral na de afgelopen drie weken”, refereert Sainz naar de lange break die volgde op de Australische Grand Prix. “We hebben een aantal zaken goed geanalyseerd en aanknopingspunten gevonden voor de toekomst, waar we ons programma voor de ontwikkeling van de auto op kunnen toespitsen. Het identificeren van onze zwakke plekken en de sterke punten van onze grootste concurrent - Red Bull dus, dat duidelijk voor ligt op de rest - was onze voornaamste bezigheid in de voorbije drie weken. En we zullen nu proberen om zo snel mogelijk terug te komen, zodat we met ze in gevecht kunnen gaan.“

“Onze kansen voor dit weekend zijn ongeveer vergelijkbaar met die in Australië“, vervolgt Sainz, die vierde leek te worden in Melbourne alvorens een tijdstraf van vijf seconden hem terugwierp naar de twaalfde plaats. “We hebben daar een iets ander pad bewandeld met de afstelling, wat leek te werken. We waren daar vrij snel in de race, terwijl we het daar in het verleden wel moeilijk hadden. Dus ik hoop dat we verder kunnen gaan op de ingeslagen weg en dit weekend opnieuw competitiever kunnen zijn.”