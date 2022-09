De beslissingen van Ferrari hebben dit seizoen al meermaals ter discussie gestaan. Vreemde wisselingen van banden, gekke timing voor bepaalde pitstops. Het heeft Ferrari tot nu toe veel punten gekost, in combinatie met matige betrouwbaarheid en crashes heeft de Scuderia flinke averij opgelopen in het kampioenschap. Tijdens de Belgische Grand Prix ging Charles Leclerc met zijn team in discussie over een pitstop in de voorlaatste ronde. Hij wilde zo het punt voor de snelste ronde afpakken van Max Verstappen. De Monegask kwam echter achter Fernando Alonso terecht en verloor zo de kans op de snelste ronde. Bovendien had Leclerc iets te hard gereden in de pitstraat, waardoor hij middels een tijdstraf van vijf seconden ook nog een plek verloor aan de Spanjaard.

Mattia Binotto verdedigde de strategische beslissingen van zijn team zondag op Spa door te zeggen dat de perceptie van buitenaf verschilt met de realiteit van de situatie. De Italiaanse teambaas is zijn team al het hele seizoen stellig aan het verdedigen als het aankomt op dergelijke zaken, Sainz is het met hem eens. De Madrileen is van mening dat mensen Ferrari sneller bekritiseren omdat het Ferrari is. “Het is heel moeilijk om dit te generaliseren, dat je zegt dat we meer risico hadden moeten nemen of juist niet. Je moet de beslissingen afzonderlijk van elkaar zien en analyseren. Ik weet vrij zeker dat bij elke beslissing de conclusie anders zal zijn. We hadden misschien her en der wat meer risico kunnen nemen, maar aan de andere kant kun je ook op safe gaan. Wat mij betreft gaat het erom dat we ons continu verbeteren en steeds manieren vinden om betere beslissingen te nemen.”

En de keren dat Ferrari de spijker op de kop sloeg met de strategie? “Die momenten zijn er dit seizoen vaak genoeg geweest, maar dan is er niemand die zegt: ‘Oh, jullie hebben het helemaal goed gedaan’ of ons komt feliciteren. Aan de andere kant hebben we een paar slechte beslissingen gehad en dan komt er gigantische kritiek. Dat is iets heftiger bij Ferrari. Wanneer we een grote fout maakten in de tijd dat ik bij McLaren, Toro Rosso of Renault zat, dan kraaide er niemand naar. Bij Ferrari is dat anders.”