VIDEO: Sainz en Hülkenberg zoeken elkaar op in VT3 F1 Hongarije

Waar de tweede Formule 1-training in Hongarije bol stond van incidentjes, blijft dat in de derde oefensessie uit. Toch was het even spannend tussen Nico Hülkenberg en Carlos Sainz, die elkaar in de laatste sector bijna raakten. Beide coureurs wilden dolgraag aanzetten voor een snelle ronde, maar twee auto's in dezelfde bocht past niet echt. Hülkenberg gaf als eerst op en liet zijn Spaanse concurrent voor.