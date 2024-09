Sainz kampt met nekklachten in Baku: “Ik kon me amper bewegen”

Carlos Sainz besloot de tweede vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan op de vierde plaats in de tijdenlijst. De 30-jarige Madrileen gaf bijna een halve seconde toe op snelste man en teamgenoot Charles Leclerc. Sainz had in aanloop naar de vrije trainingen geen goede nachtrust, waarvan hij in de auto nog de gevolgen voelde. “Mijn nek voelt niet honderd procent”, zei hij na afloop van de vrijdagse baanactie in Baku. “Ik heb afgelopen nacht slecht geslapen en kon me amper bewegen. Ik ben erin geslaagd om de dag door te komen en ben klaar voor morgen.”

Het kostte Sainz enige moeite om in het ritme te komen, al had dat niet zozeer met zijn nekklachten te maken. “We hadden een paar momenten vandaag, maar wie niet eigenlijk? De baan was zo vies en lastig om op te rijden”, legde hij uit. “We waren vijf seconden langzamer dan vorig jaar, dat geeft wel aan hoe moeilijk we het vandaag allemaal hadden. Maar ik hield het min of meer netjes. Ik heb het hele programma afgewerkt. In de eerste vrije training hadden we wat problemen met de remmen, maar in de tweede vrije training was het beter.”

Sainz ziet de rest van het weekend in Azerbeidzjan positief tegemoet, al houdt hij nog een slag om de arm. “Dat is nu heel lastig te zeggen, aangezien niemand een goede ronde voor elkaar heeft gekregen”, antwoordde hij op de vraag of Ferrari er goed bij staat. “Morgen in Q1, Q2 en Q3, wanneer iedereen de zachte banden pakt, zullen we zien waar alle teams staan. We hebben het vertrouwen dat we op het tempo van de Red Bull, McLaren en Mercedes zitten. Ik denk dat het ontzettend spannend gaat worden en dat het allemaal om de voorbereiding van de banden gaat draaien, net als het aaneenrijgen van die ene ronde en de timing van gele en rode vlaggen. Hopelijk zitten we dan aan de goede kant.”

Video: Samenvatting van tweede vrije training in Baku