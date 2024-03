Sainz: Moet op 100 procent zitten als je Verstappen wil verslaan

Carlos Sainz moest de Grand Prix van Saudi-Arabië overslaan vanwege een blindedarmontsteking, waar hij in Jeddah aan geopereerd is. De Spanjaard keerde in Australië terug en hoewel hij aangaf nog niet topfit te zijn, slaagde hij er wel in om zijn Ferrari op de tweede startplek te zetten achter Max Verstappen. De polesitter stelde op zijn hoede te zijn voor Ferrari door het sterke racetempo dat zij vrijdag lieten zien, maar Sainz weet ook dat het geen makkelijke taak is om Verstappen van zijn tiende zege op rij af te houden.

"Je moet nu op 100 procent zitten als je Max wil verslaan, dat was vandaag niet het geval", zegt Sainz. "En daardoor liep ik waarschijnlijk de pole-position mis. Als ik het vandaag 100 procent goed had gedaan, dan was de pole zeker mogelijk geweest. Ik moet op 100 procent zitten als ik Max wil verslaan. Ik zal absoluut mijn best doen omdat het al een tijd geleden is sinds Singapore", doelt hij op zijn enige zege van 2023. "En hij staat sindsdien al op de hoogste trede", wijst de Ferrari-coureur naar Verstappen. "En als er één weekend is waarin we de snelheid er goed in hebben zitten, dan is dat hier wel. Het is moeilijk om hier in te halen en het is lastig voor de banden. Dus wie weet? Ik denk dat we kans maken", klinkt Sainz strijdvaardig.

Sainz heeft nu al veel ronden gereden op het circuit van Albert Park, maar een raceafstand van 58 ronden belooft een flinke uitdaging te worden op fysiek vlak. "Ik zei al aan het begin van het weekend dat ik me niet 100 procent fit voel. Het is ook onmogelijk om je 100 procent te voelen als je zeven tot tien dagen in bed hebt doorgebracht, alleen maar om te herstellen. Maar het goede nieuws is dat ik geen pijn had, alleen wat ongemakken. Alles voelt een beetje raar van binnen, maar ik kan pushen. Met name vandaag kon ik voluit gaan. Gisteren deed ik het rustig aan en liet ik wat veranderingen doorvoeren aan het zitje, de gordels en het rempedaal. Vandaag kwam de adrenaline op in de kwalificatie en kon ik ervoor gaan. Dat is goed. Hopelijk kan ik morgen nog een stap in het herstel zetten. Ik leg deze dagen veel nadruk op fysiotherapie en het herstel, daar draait alles nu om. Hopelijk ben ik morgen in orde."