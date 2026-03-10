Sainz kraakt Williams FW48: auto faalt op alle fronten
Carlos Sainz kende een zeer lastig debuutweekend met Williams in Australië. Technische problemen en gebrek aan rijtijd maakten duidelijk dat het team voorlopig niet voor punten kan vechten.
Voor Carlos Sainz leek de start van het Formule 1-seizoen 2026 eerder op een geïmproviseerde test dan op een echte race. Williams arriveerde al met een achterstand in Melbourne en gedurende het raceweekend werd de situatie er niet beter op voor Sainz. De Spanjaard kwam niet in actie in de derde vrije training en nam ook niet deel aan de kwalificatie.
Sainz startte de race vanaf de 21ste plaats en liet in eerste instantie nog even een kleine opleving zien. Vanuit het achterveld maakte hij meerdere posities goed. "We hadden een heel goede start en lagen op een bepaald moment volgens mij twaalfde, binnen het bereik van de punten", blikte Sainz na afloop van de race terug. Ik denk dat we tot de twintigste ronde geen problemen hadden. Ik kon in ieder geval [Pierre] Gasly volgen, bij hem in de buurt blijven en met hem strijden om het laatste punt."
Het optimisme was echter van korte duur, want niet veel later volgden technische problemen, een storing in het systeem van de actieve aerodynamica. "We verloren downforce door een probleem met de SLM-actuator. De rechte-lijnmodus van de actieve aerodynamica herstelde niet goed, waardoor ik eigenlijk zonder voorvleugel reed", legde Sainz uit. Het gevolg was een race waarin vooral overleven centraal stond. "Ik heb eigenlijk zo’n dertig ronden in een slakkentempo gereden, zonder downforce aan de voorkant."
Carlos Sainz reed vrijwel de hele race met een vastzittende voorvleugel.
Foto door: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Verbeterpunten
Hoewel zijn sterke start even hoop gaf, temperde Sainz zelf snel de verwachtingen over de prestaties van de FW48. De Spanjaard was duidelijk over de werkelijke status van het team. "De auto is niet goed genoeg voor punten", gaf hij toe. "Het is dit seizoen slechter dan ik had verwacht. Ik had veel meer van de auto en van ons potentieel verwacht."
De lijst met verbeterpunten is lang, schetste Sainz: "We hebben veel betrouwbaarheidsproblemen, de auto is te zwaar en we zijn ook niet goed in aerodynamica. Het is zaak om een en ander te herstellen en alles op zijn plaats te krijgen. Ten eerste, een einde maken aan de betrouwbaarheidsproblemen. Ten tweede, het gewicht van de auto naar beneden krijgen. En ten derde, met een aerodynamisch concept komen dat beter is dan wat we nu hebben."
