Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Mario Andretti overdonderd door 'onverwacht' eerbetoon Cadillac F1

Formule 1
GP van Australië
Mario Andretti overdonderd door 'onverwacht' eerbetoon Cadillac F1

Aprilia verklaart dominante MotoGP-start: "We hebben iets speciaals gedaan"

MotoGP
GP van Thailand
Aprilia verklaart dominante MotoGP-start: "We hebben iets speciaals gedaan"

Ferrari: GP Australië representatiever voor echte vorm dan kwalificatie

Formule 1
GP van Australië
Ferrari: GP Australië representatiever voor echte vorm dan kwalificatie

Lammers over Verstappen in 24 uur van Nürburgring: "Staat los van F1-kritiek"

Formule 1
GP van Australië
Lammers over Verstappen in 24 uur van Nürburgring: "Staat los van F1-kritiek"

Marko vindt nieuwe F1-regels te complex: "Maar er gaat progressie geboekt worden"

Formule 1
GP van Australië
Marko vindt nieuwe F1-regels te complex: "Maar er gaat progressie geboekt worden"

Sainz kraakt Williams FW48: auto faalt op alle fronten

Formule 1
GP van Australië
Sainz kraakt Williams FW48: auto faalt op alle fronten

Russell kritisch ondanks GP-zege in Australië: "We hebben geluk gehad"

Formule 1
GP van Australië
Russell kritisch ondanks GP-zege in Australië: "We hebben geluk gehad"

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
GP van Australië
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen
Formule 1 GP van Australië

Sainz kraakt Williams FW48: auto faalt op alle fronten

Carlos Sainz kende een zeer lastig debuutweekend met Williams in Australië. Technische problemen en gebrek aan rijtijd maakten duidelijk dat het team voorlopig niet voor punten kan vechten.

Mike Mulder
Bewerkt:
Carlos Sainz, Williams

Voor Carlos Sainz leek de start van het Formule 1-seizoen 2026 eerder op een geïmproviseerde test dan op een echte race. Williams arriveerde al met een achterstand in Melbourne en gedurende het raceweekend werd de situatie er niet beter op voor Sainz. De Spanjaard kwam niet in actie in de derde vrije training en nam ook niet deel aan de kwalificatie.

Lees ook :

Sainz startte de race vanaf de 21ste plaats en liet in eerste instantie nog even een kleine opleving zien. Vanuit het achterveld maakte hij meerdere posities goed. "We hadden een heel goede start en lagen op een bepaald moment volgens mij twaalfde, binnen het bereik van de punten", blikte Sainz na afloop van de race terug. Ik denk dat we tot de twintigste ronde geen problemen hadden. Ik kon in ieder geval [Pierre] Gasly volgen, bij hem in de buurt blijven en met hem strijden om het laatste punt."

Het optimisme was echter van korte duur, want niet veel later volgden technische problemen, een storing in het systeem van de actieve aerodynamica. "We verloren downforce door een probleem met de SLM-actuator. De rechte-lijnmodus van de actieve aerodynamica herstelde niet goed, waardoor ik eigenlijk zonder voorvleugel reed", legde Sainz uit. Het gevolg was een race waarin vooral overleven centraal stond. "Ik heb eigenlijk zo’n dertig ronden in een slakkentempo gereden, zonder downforce aan de voorkant."

Carlos Sainz reed vrijwel de hele race met een vastzittende voorvleugel.

Carlos Sainz reed vrijwel de hele race met een vastzittende voorvleugel.

Foto door: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Verbeterpunten

Hoewel zijn sterke start even hoop gaf, temperde Sainz zelf snel de verwachtingen over de prestaties van de FW48. De Spanjaard was duidelijk over de werkelijke status van het team. "De auto is niet goed genoeg voor punten", gaf hij toe. "Het is dit seizoen slechter dan ik had verwacht. Ik had veel meer van de auto en van ons potentieel verwacht."

De lijst met verbeterpunten is lang, schetste Sainz: "We hebben veel betrouwbaarheidsproblemen, de auto is te zwaar en we zijn ook niet goed in aerodynamica. Het is zaak om een en ander te herstellen en alles op zijn plaats te krijgen. Ten eerste, een einde maken aan de betrouwbaarheidsproblemen. Ten tweede, het gewicht van de auto naar beneden krijgen. En ten derde, met een aerodynamisch concept komen dat beter is dan wat we nu hebben."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Mario Andretti overdonderd door 'onverwacht' eerbetoon Cadillac F1

Formule 1
GP van Australië
Mario Andretti overdonderd door 'onverwacht' eerbetoon Cadillac F1

Aprilia verklaart dominante MotoGP-start: "We hebben iets speciaals gedaan"

MotoGP
GP van Thailand
Aprilia verklaart dominante MotoGP-start: "We hebben iets speciaals gedaan"

Ferrari: GP Australië representatiever voor echte vorm dan kwalificatie

Formule 1
GP van Australië
Ferrari: GP Australië representatiever voor echte vorm dan kwalificatie

Lammers over Verstappen in 24 uur van Nürburgring: "Staat los van F1-kritiek"

Formule 1
GP van Australië
Lammers over Verstappen in 24 uur van Nürburgring: "Staat los van F1-kritiek"
Vorig artikel Russell kritisch ondanks GP-zege in Australië: "We hebben geluk gehad"
Volgend artikel Marko vindt nieuwe F1-regels te complex: "Maar er gaat progressie geboekt worden"

Beste reacties

Meer van
Mike Mulder

F1-coureurs tussen hoop en vrees naar Shanghai: "Enorme uitdaging"

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
F1-coureurs tussen hoop en vrees naar Shanghai: "Enorme uitdaging"

Dit schrijven internationale media over de eerste GP onder het nieuwe F1-reglement

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Dit schrijven internationale media over de eerste GP onder het nieuwe F1-reglement

Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026
Meer van
Carlos Sainz

Max Verstappen krijgt toestemming om te starten in GP Australië

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Max Verstappen krijgt toestemming om te starten in GP Australië

Sainz voorspelt Russell of Verstappen als F1-kampioen in 2026

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Sainz voorspelt Russell of Verstappen als F1-kampioen in 2026

Russell over oorlog in Midden-Oosten: "We vertrouwen op F1 en FIA"

Formule 1
Formule 1
Russell over oorlog in Midden-Oosten: "We vertrouwen op F1 en FIA"
Meer van
Williams

Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Teams vrezen chaos in kwalificatie GP Australië door nieuwe F1-auto’s

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Teams vrezen chaos in kwalificatie GP Australië door nieuwe F1-auto’s

Het complete overzicht van de Formule 1-teams in 2026

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Het complete overzicht van de Formule 1-teams in 2026

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?
Bekijk meer