Sainz mist vertrouwen in zijn Ferrari na “rare” crash in training

De tweede vrije training was zaterdag bijna halverwege op het moment dat Sainz in Ascari de controle over de SF12 verloor. De auto sloeg linksaf, om vervolgens frontaal in de muur te eindigen. Sainz bezorgde de Ferrari-monteurs daarmee voor de tweede week op rij flink wat extra werk op zaterdag. Een week eerder was de Spanjaard namelijk ook al in de fout gegaan in Zandvoort, waar hij de derde vrije training in de muur eindigde na een fout in de Hugenholtzbocht.

De crash in Ascari zorgde voor wat flink schade aan de voorzijde van de SF21, maar de auto was op tijd opgelapt waardoor Sainz zaterdagmiddag toch nog kon deelnemen aan de sprintkwalificatie. Daarin kwam hij achter Charles Leclerc als zevende aan de finish.

“Het was best een zware impact. De crash voelde echt hard aan, dus ik was even bang dat het chassis beschadigd zou zijn”, blikte Sainz achteraf terug op het ongeval. “Zoals je al zag in de onboard was de impact vrij fors met een hoop g-krachten. De monteurs hebben daarna opnieuw uitstekend werk geleverd. De complete voorwielophanging, de remmen en alles wat daar bij komt kijken waren verwisseld, waardoor ik weer de baan op kon gaan.”

Sainz vol vragen na crash

Hoewel zijn auto dus weer was opgelapt, voelde Sainz zich tijdens de sprintkwalificatie toch niet helemaal op zijn gemak in de SF21: “Heel eerlijk, het vertrouwen was na die crash niet al te hoog. Ik verloor de auto op zo’n rare manier, zo onverwacht ook. Ik was niet eens aan het pushen op dat moment. Het vertrouwen krijgt dan een flinke deuk. Ik heb tijdens de sprintkwalificatie dan ook de tijd genomen om mijn vertrouwen weer op te bouwen. Ik heb het stapje voor stapje opgebouwd. Daardoor kan ik iets gemotiveerder aan de race beginnen.”

Op de vraag van Motorsport.com of het team van Ferrari een verklaring heeft voor de crash, antwoordde Sainz: “Het is heel lastig om iets aan te wijzen in de data, maar ook om het zelf uit te leggen. Het is gewoon zo’n rare crash waarvan ik me waarschijnlijk nog de rest van mijn leven afvraag wat daar nou in hemelsnaam gebeurde. Het is iets raars, het is ook niet de eerste keer dat het mij overkomt met deze auto. Ik heb met deze auto al een paar keer de achterkant verloren, dus er moet waarschijnlijk wel iets gaande zijn wat ik niet helemaal aanvoel.”

"Ik worstel al het hele weekend met die bocht"

Hoewel het moment zelf Sainz dus niet vreemd is, stond hij er wel van te kijken dat het mis ging in Ascari: “Ik heb daar nog nooit een moment gehad. Ik ben daar ook nog nooit echt gecrasht, dus het is heel raar. Ik worstel al het hele weekend met die bocht, met de achterkant, maar je verwacht nooit dat je de achterkant op zo’n manier zou verliezen.”

“Ik blijf echter hard pushen”, vervolgt Sainz. “Ik probeer nog steeds snel te zijn. De sprintkwalificatie heeft me wel geholpen om weer wat vertrouwen op te bouwen. Bochten 8, 9 en 10 [de Ascari chicane] waren echter mijn zwakke punt in de sprintrace. Ik merkte gewoon dat ik daar de auto niet helemaal onder controle had.”

Probleem mid-corner

Sainz hoopt het probleem wel zo snel mogelijk aan te kunnen pakken: “Je balanceert op een dunne lijn met deze auto. De auto is mid-corner soms heel erg licht. Dat is ook het punt waar ik de auto de laatste keren vrijwel elke keer kwijtraakte, halverwege de bocht. Ik moet uit zien te vogelen of ik er iets aan kan doen met mijn rijgedrag, of met de afstelling. Ik push altijd hard, omdat ik de auto onder me voel. Bij het insturen kan ik hem echt op de staart trappen, maar dat moment halverwege de bocht is wel iets wat me verbaasd heeft en waar ik nog naar moet kijken.”