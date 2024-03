Carlos Sainz bleek daags voor de Grand Prix van Saudi-Arabië zo ziek te zijn dat hij naar het ziekenhuis moest en Ferrari zich gedwongen zag om een beroep te doen op reservecoureur Oliver Bearman. De Engelsman reed een prima race en stond ook voor komend raceweekend klaar om indien nodig Sainz te vervangen. Die blijkt echter voldoende te zijn hersteld na zijn operatie om in Melbourne mee te kunnen doen aan de Grand Prix van Australië.

"Ja, het gaat goed. Dank je", zei Sainz tijdens de rijderspersconferentie voorafgaand aan de race in Melbourne op de vraag hoe het met hem ging. "Ik voel me elke dag duidelijk een stuk beter. Het klopt dat de eerste week zwaar was. Ik heb veel tijd in bed doorgebracht om te herstellen."

"In het begin zie je de zaken wat donker in, maar in de tweede week [na mijn operatie] ging het een stuk sneller en begon ik me een stuk beter te voelen", vervolgde de Spanjaard die vrijdag dus gewoon weer in zijn #55 Ferrarri stapt, maar nog wel een kleine slag om de arm hield. "Ik heb er alle vertrouwen in dat ik morgen in de auto kan springen en het goed kan doen. Uiteraard heb ik de dag dat ik thuiskwam [uit het ziekenhuis] meteen een strak herstelplan opgesteld om klaar te zijn voor morgen. Ik spring morgen in de auto en kijk dan hoe ik me voel. Maar ik heb er een positief gevoel over."

Of hij ook meteen weer op topniveau zal zitten, is ook voor Sainz een vraag. "Zal ik 100% procent zijn? Zeker weten van niet. Dat is geen leugen. Voor de volle 100% zou namelijk betekenen dat ik tien dagen lang volop heb kunnen trainen en simulaties heb kunnen rijden. En dat heb ik de afgelopen tien dagen niet gedaan, ik heb me alleen geconcentreerd op herstel. Maar zal ik fit zijn om te racen? Op het moment denk ik van wel. Ik zal zien hoe ik me morgen voel en dan een oordeel vellen."

Sainz geeft toe dat hij het – ondanks de uitstekende prestatie van Bearman – moeilijk vond om iemand anders in zijn auto te zien rijden. "Het is natuurlijk geen fijn gevoel om niet te kunnen racen, vooral na zo'n sterke start van het seizoen. Ik wist natuurlijk dat ik ook voor de volgende race niet in staat zou zijn om in de simulator te testen en de race voor te bereiden en ook niet de volle veertien dagen zou kunnen trainen. Dus het is niet ideaal. Ik denk dat Oliver het geweldig heeft gedaan. Ik ben het met Charles eens dat het ook te danken is aan de manier waarop deze coureurs tegenwoordig worden voorbereid, maar om dan onder druk te leveren is geweldig."