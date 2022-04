In het openingsweekend was de zoon van voormalig WRC-wereldkampioen Carlos Sainz Sr. kritisch op zijn snelheid en ook in Saudi-Arabië speelde hij weer tweede viool bij Ferrari. Om mee te doen om de prijzen, moet Sainz naar eigen zeggen “beter worden”. Voor het weekend in Jeddah liet Sainz weten dat zijn engineers een paar ‘interessante theorieën’ hebben om vooruitgang te boeken, maar dat heeft voorlopig nog niet gewerkt. Om meer snelheid te vinden, wil de coureur op vrijdag eens iets anders proberen.

“Ik heb heel veel verschillende zaken geprobeerd, zeker op vrijdag”, aldus de 27-jarige Sainz. “Ik heb veel meer aan de afstelling gedaan dan op een normale vrijdag, alles om de wagen een beetje te ontdekken. Dat is iets wat ik op de vrijdag vaker wil doen: experimenteren om te auto beter te begrijpen en te zien hoe ik hem iets meer naar mijn smaak krijg. Voor de kwalificatie kan ik alles wel aan elkaar knopen om snel te zijn.”

Twee concrete verbeterpunten

Na een schitterende tweestrijd op het Jeddah Corniche Circuit hield Max Verstappen zijn tegenstander Charles Leclerc af van een tweede zege op rij. Sainz eindigde op enige afstand als derde, maar heeft voor zijn gevoel wel weer stappen gemaakt met de wagen. “Vorig jaar was ik hier heel snel in bochten, waar ik nu moeite had. Het was zaak daar een middenweg in te vinden en vooruit te gaan. De wagen geeft mij nog niet echt het gevoel dat ik nodig heb om mijn stijl optimaal te benutten. Dat zijn twee zaken waar ik deze week aan gewerkt heb, ik denk dat we zeker een stap gemaakt hebben voor de race. Het vertrouwen van vorig jaar is er nog niet, maar ik heb een aantal goede punten gezien qua data en daar kunnen we zeker mee verder.”