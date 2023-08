Het hele weekend was voor het team van Ferrari loodzwaar. Vanaf de eerste training lukte het de coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc nauwelijks om de wagens met een snelle ronde over het circuit te krijgen. Voor Sainz zat er tijdens de race uiteindelijk niets meer in dan een vijfde positie, maar daar is de Madrileen meer dan tevreden mee. "Het leek er op een gegeven moment misschien op dat ik voor het podium kon gaan, maar de realiteit is dat op het moment dat de race rustiger werd onze pace nergens was", vertelt Sainz na afloop op de vraag van Motorsport.com of plek vijf het maximale was. "We hebben de race goed uitgevoerd, want we vochten met mensen die een andere pace en andere race hadden. Zij waren veel sneller dan wij. We moeten daarom heel blij en trots zijn met een goed uitgevoerde P5, maar we zijn zeker niet tevreden met hoe de auto dit weekend voelde."

Op het gebied van snelheid voelde de Spanjaard dat zijn Ferrari lang niet de snelste auto was: "Als je naar Alpine kijkt, zijn we de zesde snelste auto geweest. We wisten voor de race en zaterdag voor de kwalificatie dat we tekort zouden komen en focusten ons om het beste resultaat binnen te halen. Dat hebben we zondag gedaan. In de laatste stint wist ik dat ik een paar ronden op versleten inters moest racen en die banden waren gesloopt na de kwalificatie van gisteren. Toch wist ik Hamilton achter me te houden, terwijl er fases in de race waren waar dat niet eens meer mogelijk leek." Toch ziet de 28-jarige coureur dat ook op bepaalde momenten de SF-23 wel snel ging. "De eerste stint op de inters waren we goed en ook in de mixed conditions zaten we op snelheid. Alleen wanneer de race rustiger werd, ging het minder goed."

Over zijn eigen race was Sainz meer dan tevreden: "Dit was vandaag misschien wel de beste, zeker de top-drie. Als je ziet hoe tricky het was in bocht negen en tien. In bocht één zag ik Lewis Hamilton telkens dichter bij komen, dus dat was iets waar we veel moeite mee hadden. Maar inderdaad, dit was één van mijn beste races van het seizoen!" Waar tijdens eerdere Grands Prix de strategie van Ferrari nog wel eens te wensen over liet, ging het op Zandvoort volgens Sainz wel goed. "We hebben alles genailed. Alleen de eerste stop hadden we een ronde eerder moeten doen, verder was alles goed."