Dubbel gevoel Sainz na P2 op Monza: "Pierre vooraan, hoe dan?"

Dat McLaren de snelheid op het Autodromo Nazionale di Monza dit weekend goed te pakken had, bleek al wel op zaterdag. Sainz kwalificeerde zich als derde, al luidde de verwachting dat de twee Mercedessen voor hem aan de horizon zouden verdwijnen. Niets bleek minder waar op zondagmiddag. Waar Valtteri Bottas worstelde met de W11, kreeg Lewis Hamilton een stop-and-go penalty aan de broek. De race vooraan lag als bij een wonder volledig open.

Het maakte dat Sainz mocht dromen van de overwinning, al moest hij daarvoor wel afrekenen met Pierre Gasly die vleugels leek te krijgen in zijn AlphaTauri. De Fransman hield stand om zijn land de allereerste F1-zege sinds 1996 te schenken. Sainz moest genoegen nemen met P2. "Het is ongelooflijk, ongelooflijk hoe ik alsnog teleurgesteld kan zijn met P2. Ik had voorafgaand aan deze race nooit verwacht om voor de overwinning te vechten, al zaten we erg dichtbij."

Het eindresultaat doet de nodige wenkbrauwen fronsen, al was Sainz onder normale omstandigheden naar eigen zeggen op exact dezelfde positie geëindigd. "Met een normale race hadden we volgens mij ook P2 kunnen pakken, maar dan achter Lewis. Onze pace was namelijk heel erg goed. Dit is wat we verdienen, maar Pierre vooraan... hoe dan, hoe heeft dat kunnen gebeuren", verzucht hij na afloop van een knotsgekke race.

"Zelf hadden we wat pech met de safety car, al hebben we dat daarna wel goed rechtgezet, ook na de rode vlag. Ik ben op zich wel blij met P2, we waren het hele weekend heel snel. Ik had het gevoel dat we het middenveld makkelijk konden domineren, dus ik moet maar blij zijn met P2", zo vervolgt de Spanjaard die volgend jaar voor het geplaagde Ferrari rijdt. "Ook om vanaf P6 nog een keer weer naar voren te komen, naar de tweede plek en om Pierre vervolgens nog te naderen tot drie à vier tienden, daar moeten we gewoon trots op zijn."