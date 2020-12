Sainz over strijd om P3: "Zij hebben nu de beste papieren"

De formatie uit Silverstone kende een belabberd optreden tijdens de eerste Grand Prix op het Bahrain International Circuit. Het moest een week geleden de derde plaats in het kampioenschap overdragen aan McLaren, maar dit weekend waren de rollen omgedraaid.

Racing Point scoorde in de Grand Prix van Sakhir 40 punten en heeft in het klassement nu opeens weer een voorsprong op de nummer vier McLaren, dat afgelopen weekend met Carlos Sainz en Lando Norris een vierde en een tiende plaats scoorde.

De Spanjaard was vertrokken vanaf de achtste plaats en sprak na afloop bij Sky Sports van een prima weekend. “Ik had het naar mijn zin, we reden een deel van de race op P3 dus we dachten dat een podium er in zat, maar een aantal auto’s probeerde een éénstopper. Ze hadden wat geluk met de timing van de safety car”, aldus de Spanjaard die ook moest toegeven dat er wat auto’s een stuk rapper waren dan de MCL35. “Er waren wagens zoals de Racing Points die ons voorbij konden omdat ze al het hele weekend sneller waren. We hebben ons best gedaan om op het podium te komen, we zaten op het einde vlak achter Lance [Stroll] maar we mogen niet al te teleurgesteld zijn. We hebben alles gedaan wat binnen onze macht lag, er zat dit weekend gewoon niet meer in.”

Door het resultaat viel McLaren zoals gezegd terug naar de vierde plaats in het kampioenschap. Het staat nu tien punten achter Racing Point. Alles zal dus neerkomen op de laatste Grand Prix, komend weekend in Abu Dhabi. “Dit keer zullen wij de uitdagers zijn. Zij [Racing Point] zijn al het hele jaar sneller en eerlijk gezegd snap ik niet waarom ze niet al definitief derde zijn geworden in het kampioenschap", zei Sainz. “Een race zoals Perez die zondag reed laat zien hoe goed hij en die auto op het moment zijn. Ik ben erg blij voor Checo, echt waar, maar tegelijkertijd toont het maar weer eens aan hoe snel die Racing Point is. Ik begrijp niet hoe ze die derde plaats nog niet voor zich hebben opgeëist. We zullen ons best doen, maar eerlijk is eerlijk: zij hebben nu de beste papieren.”