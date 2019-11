Sainz: "We zijn met McLaren meer dan best of the rest"

Sainz heeft zich dit seizoen ontpopt tot een van de betere Formule 1-coureurs. Bij Renault knokte hij vorig jaar samen met Nico Hülkenberg om de vierde plek in het constructeurskampioenschap, nu doet hij dat met rookie Lando Norris bij McLaren. Dat Pierre Gasly halverwege het seizoen van plek is gewisseld met Alexander Albon, heeft hem geholpen de zesde plek in het coureurskampioenschap te veroveren.

Met 76 punten staat hij 3 punten boven Gasly en 12 punten boven Red Bull-nieuweling Alexander Albon. Daniel Ricciardo is de eerstvolgende coureur die een volledig seizoen buiten de top-drie teams heeft gereden, maar komt alsnog 34 punten tekort ten opzichte van Sainz. De sterke vorm van McLaren stelde Sainz meerdere malen in staat om in de openingsronde te vechten voor de topposities. In Japan lukte het hem zelfs om Charles Leclerc van zich af te houden en de vijfde plek veilig te stellen.

"We zijn niet alleen 'best of the rest', maar we weten ook te profiteren van problemen bij de jongens vooraan. Het is niet makkelijk om je zo vaak voor de anderen te kwalificeren of te finishen, want geloof me, het is erg close. Wij krijgen het gewoon voor elkaar om in het hele weekend sterk te presteren", aldus Sainz.

Voor de McLaren-coureur valt er op dit moment niet veel meer te halen, aangezien hij maximaal lijkt te presteren voor een rijder bij een team uit het middenveld. "Wanneer mensen op zo'n zondag tegen me zeggen 'weer eens 'best of the rest' hè?', dan voelt het een beetje teleurstellend. Het is namelijk echt lastig om het elke week vol te houden, maar we zijn sterk en daar ben ik trots op."

In twaalf races tijd, dus sinds de Grand Prix van Monaco, is hij zeven keer in de top zes geëindigd. "Ik heb de wagen beter leren kennen, vooral in de tweede seizoenshelft. In de kwalificatie snap ik 'm beter en kan ik alles naar eigen wens laten afstellen. In de race zijn we ook vaak iets beter met ons tempo." Gevraagd of hij nu wellicht in de beste vorm van zijn leven verkeert, zegt hij: "Ik denk het wel, daar zal ik niet over liegen."

Hoe Sainz weer opbloeit na zijn Red Bull- en Renault-afscheid