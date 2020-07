Sainz: 'Te vroeg om te speculeren over Ferrari van 2021'

De Spanjaard kondigde in mei nog vol trots aan dat hij vanaf volgend jaar bij de Scuderia het felbegeerde zitje naast Charles Leclerc mag vullen. Twee maanden geleden leek dat nog een stap vooruit voor Sainz, maar na twee Grands Prix lijkt het eerder een stap terug. McLaren is één van de verrassingen van dit seizoen en staat momenteel tweede in het kampioenschap, terwijl Ferrari juist vreselijk tegenvalt.

Voor dit seizoen zit Sainz dus wel goed, maar ook volgend jaar – als hij naar Ferrari gaat – rijden de coureurs met de iets aangepast auto’s van dit seizoen en dat moet de Spanjaard zorgen baren. Of niet? “Veel mensen stellen me de vraag of ik al spijt heb van mijn beslissing of zo”, antwoordde Sainz gisteren in de FIA-persconferentie. “Maar ik vind dat ik die vraag nu nog niet kan beantwoorden, daarvoor is het nog veel te vroeg in het seizoen. We moeten allemaal wat geduld hebben. We hebben allemaal gezien hoeveel een auto van het ene op het andere jaar kan verschillen. Kijk naar de Racing Point van vorig jaar en dit jaar en kijk hoe de Ferrari van vorig jaar is veranderd. Het goede aan de Formule 1 is dat het nooit stopt en dat ik me geen zorgen maak over wat er nu [bij Ferrari] gebeurt. Over 365 dagen kan alles anders zijn.”

Sainz concentreert zich dan ook volledig op dit seizoen. “Ik heb het al honderd keer gezegd. Mijn doel is om dit jaar mijn best te doen voor McLaren en me niet bezig te houden met wat er bij Ferrari gebeurt. Zodra het seizoen voorbij is, heb ik tijd om in te gaan op Ferrari en om te bekijken wat we kunnen doen om het volgende seizoen beter te maken dat dit jaar.”

