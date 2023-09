Sainz rekent op strijd tussen top-vijf: “Maar sluit Max niet uit”

Carlos Sainz behaalde zaterdag op het Marina Bay Street Circuit zijn tweede opeenvolgende pole-position. Twee weken geleden startte de Ferrari-coureur ook vooraan op Monza, maar in de race moest hij achter de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez genoegen nemen met P3. De kans op een herhaling van dat scenario lijkt klein in Singapore, aangezien Verstappen en Perez al in Q2 sneuvelden en als respectievelijk elfde en dertiende starten. Toch houdt Sainz rekening met Red Bull.

“Ik denk niet dat je Max en Red Bull ooit kunt uitsluiten. Ze kunnen de race pace hebben die ze al het hele seizoen hebben en er op de één of andere manier toch in slagen door het veld naar voren te komen. Wel is de opgave voor hen hier veel moeilijker, terwijl het voor ons een veel betere kans is dan bijvoorbeeld Monza”, aldus Sainz. De Spanjaard verwacht echter vooral dat het een gevecht tussen de top-vijf van de startopstelling wordt.

Sainz heeft op de voorste rij gezelschap van George Russell. Daarachter staan achtereenvolgens Charles Leclerc, Lando Norris en Lewis Hamilton. “Het klopt dat George een extra set mediums heeft, maar we zouden ook een tweestopper kunnen doen. De zachte band zag er namelijk niet heel slecht uit”, vervolgt Sainz. “Ik denk dat het een moeilijke race wordt om te managen en om alles samen te krijgen. Ik denk echter dat als we het goed doen, we een uitstekende mogelijkheid hebben.”

Ook Russell verwacht een spannende strijd tussen de top-vijf. “Ik denk dat het een gevecht met Ferrari wordt, maar we kunnen ook Lando niet uitsluiten”, reageert de Mercedes-coureur. “Lando heeft een goede race pace. Het racetempo van McLaren leek iets sneller te zijn dan dat van Ferrari. Maar het gaat om de bandenslijtage en de pitstops. Eerlijk gezegd weten we op dit moment nog niet precies hoe de banden zich zullen houden. Op een circuit waar inhalen moeilijk is, moet je geduld hebben en maximaliseren rond de pitstops.”

