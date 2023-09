Sainz voorkomt crash met Verstappen tijdens VT2 F1 Singapore Het had niet veel gescheeld of Ferrari-coureur Carlos Sainz en Max Verstappen waren gecrasht. De Spanjaard kwam vlak voor de hairpin hard aangereden en probeerde de Nederlander aan de binnenkant te passeren. Verstappen had dat niet door, sneed zelf ook naar binnen en het is te danken aan de snelle reflexen van Sainz dat het niet in een klapper eindigde. Ook zien we het Mercedes-duo Lewis Hamilton en George Russell die allebei net iets te enthousiast over het Marina Bay-circuit raasden. Met name Russell had geluk dat het niet in een tranendal eindigde, want het had niet veel gescheeld of de Brit had zijn Mercedes in de muur geprakt.