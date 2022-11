Sainz looft Binotto na lastig F1-seizoen: "Altijd kalm gebleven"

De afgelopen maanden is er vanuit diverse hoeken kritiek geweest op de prestaties van Ferrari. Ten opzichte van de afgelopen twee seizoenen is er weliswaar behoorlijke progressie geboekt met de huidige tweede plek bij de constructeurs, maar toch lijkt het team niet alle kansen benut te hebben. Af en toe gingen coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz in de fout, maar ook waren er de nodige technische problemen én bleef het team zelf ook niet foutloos qua strategie en de pitstops zelf. Van volledige tevredenheid binnen Ferrari is dan ook geen sprake, weet Sainz.

"Er zijn absoluut gemengde gevoelens binnen het team. We zijn heel trots op de progressie die we met de auto geboekt hebben door te komen waar we nu staan. Toch is het ook een jaar geweest waarin we ons hebben gerealiseerd dat er nog vlakken zijn waar we aan moeten werken en die beter moeten", zegt Sainz in gesprek met BBC, waarin hij ook aangeeft optimistisch te zijn richting 2023. "We zijn heel gedisciplineerd, heel coherent en achter gesloten deuren ook bijzonder kritisch over welke dingen we moeten verbeteren om onze concurrenten op bepaalde vlakken te evenaren of af te troeven, wat uiteindelijk het doel moet zijn. Het team merkt alles op en we gaan proberen om volgend jaar opnieuw een stap te zetten. Of dat genoeg is? Dat weet ik niet, maar het is absoluut een doelstelling."

'Moeten seizoen zonder interne problemen op waarde schatten'

In de eerste fase van het seizoen leek Ferrari een serieuze gooi naar de wereldtitels te kunnen doen met de F1-75, een bolide die uiteindelijk vooral over één ronde razendsnel bleek. Qua race pace bleek Red Bull uiteindelijk in de meeste races beter, al heeft de Scuderia zelf ook kansen op zeges om zeep geholpen door problemen met de betrouwbaarheid. In combinatie met onhandige strategische keuzes zorgde dat buiten het team voor de roep om een wisseling van de wacht bij Ferrari. Teambaas Mattia Binotto zou geslachtofferd moeten worden, maar tot op heden zijn er geen koppen gaan rollen. Sainz prijst Binotto juist voor hoe hij op deze kritiek gereageerd heeft en stelt dat Ferrari inmiddels een echte eenheid is.

"Zeker in een team als Ferrari is het ongelofelijk lastig om te leveren, doordat er zoveel druk en aandacht voor ons is. Iedereen wil ook veranderingen zien zodra er iets verkeerd gaat. Mattia heeft het uitstekend gedaan door altijd kalm te blijven. We hebben veel lastige momenten en veel kritiek gekregen, maar hij heeft vastgehouden aan zijn principes. Er is niemand ontslagen. We zijn op de lastigste momenten een eenheid gebleven en dat laat de progressie van onze cultuur zien. Die staat altijd bloot aan kritiek en onze fouten liggen onder een vergrootglas. Maar als we winnen, is het ongelofelijk - voor Ferrari winnen voelt beter dan welke andere zege ook. Dat we zo'n lastig seizoen hebben doorstaan met zo weinig problemen binnen het team, is iets wat we op waarde moeten schatten."

