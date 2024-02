2024 is voor Carlos Sainz minder fijn gestart dan dat hij had gehoopt. De coureur van het Formule 1-team van Ferrari weet namelijk dat hij aan het einde van het seizoen elders onderdak moet zoeken, want bij zijn huidige werkgever is er geen plek meer. Lewis Hamilton komt namelijk van Mercedes over en dat gaat ten koste van zijn zitje. De geruchtenmolen over de toekomst van Sainz is al in volle gang, maar de Spanjaard maakt zich geen zorgen. "Ik denk dat komend seizoen niet nodig is om te laten zien wat ik kan. Ik zit namelijk al negen jaar in de F1", vertelt de Madrileen.

Sainz denkt ook dat de naam Ferrari deuren opent. "Ik voel me enorm vereerd om Ferrari-coureur te zijn en dat er nog een heel seizoen voor ons ligt", aldus de Spanjaard. "Ik denk dat als je eenmaal voor Ferrari hebt gereden, je overal kunt rijden. Ik denk dat het voor elke coureur op de grid goed zou zijn om Ferrari-coureur te zijn. Het helpt ook mee dat ik met Ferrari races heb gewonnen, poles heb behaald en voor het team op het podium heb gestaan. Ik geloof ook dat ik er aan bijgedragen heb dat we nu weer vooraan te vinden zijn en dat we als team nu beter zijn."

Het nieuws van de komst van Hamilton bereikte Sainz wat eerder dan de rest van de wereld en die klap kwam hard aan. "Het was - net als voor de rest van de wereld - een schok toen ik het hoorde. Ik denk dat het voor iedereen tot op zekere hoogte een verrassing was", vertelt de Spaanse coureur. "Ik had nadat ik het hoorde een paar weken om het te verwerken, te reflecteren, mezelf klaar te maken voor de teampresentatie en ook voor de eerste race. Ik kon het even laten bezinken, mijn eigen conclusies trekken en me focussen op het jaar dat voor ons ligt."

Waar Sainz in 2025 rijdt, weet de coureur nog niet. Wel weet hij dat de toekomst hem toelacht. "Ik ben heel benieuwd wat de toekomst mij brengt, want ik weet zeker dat er mooie dingen aan komen", besluit de optimistische rijder.