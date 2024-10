Sainz lost met F1-overwinning Mexico belofte aan zichzelf in

Ferrari-coureur Carlos Sainz kreeg nog voor aanvang van het huidige Formule 1-seizoen te horen dat er met de komst van Lewis Hamilton geen plaats voor hem is bij de stal uit Maranello. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten en te balen, koos Sainz ervoor om nog één seizoen alles uit zichzelf en zijn auto te halen. Dat lukte met een overwinning in Australië en dit weekend opnieuw in Mexico. Sainz won op het Autódromo Hermanos Rodríguez overtuigend de vierde Grand Prix in zijn F1-carrière en loste zo een belofte aan zichzelf in: nog één keer een triomf vieren in een rode auto van de Scuderia.

Met een "Gracias Mexico" bedankte Sainz na afloop van de race het Spaanstalige publiek in het Foro Sol, het stadion waar de podiumceremonie wordt gehouden. "Het is geweldig om deze fans te zien. Ik heb het hele weekend hun steun gevoeld, ik heb hier altijd veel steun gehad", begon Sainz om vervolgens in te gaan op zijn belofte. "Ik had dit echt nodig, ik moest het afmaken, ik heb lang gezegd dat ik nog één overwinning wilde voordat ik Ferrari verliet en om het hier te doen voor deze fans is geweldig." Met zijn tweede overwinning van het jaar op zak, is het echter nog niet gedaan, vervolgde de coureur uit Madrid. "Er zijn nog vier races te gaan. Ik wil ervan genieten, en als er nog een komt, dan ga ik ervoor."

Sainz kende vanaf pole geen geweldige start. In bocht 1 zag hij Verstappen voorbij komen. De Spanjaard wist de Nederlander over het gras weer in te halen, maar besloot meteen om de leiding terug te geven aan de Red Bull-coureur. Door de crash van Yuki Tsunoda in diezelfde eerste bocht, kwam er een safety car de baan op. Bij de herstart ging Sainz bij de eerste beste gelegenheid voorbij aan Verstappen, om vervolgens de leiding niet meer af te staan. Sainz twijfelde geen moment bij die inhaalactie. "Ik had geen tijd om me voor te bereiden. Ik was gewoon boos omdat ik bij de start mijn positie verloor en ik dacht dat ik hem moest verrassen. Hij [Max Verstappen] is heel moeilijk in te halen, zoals hij al vaak heeft laten zien. Hij lag aan de buitenkant, dus ik ging naar de binnenkant, ik had het hele weekend al veel vertrouwen in die bocht."

Sainz reed weg en zag de rest van het veld pas na de finish weer terug. "Ik had het hele weekend al het gevoel dat deze race van mij zou zijn", besloot hij. "Ik heb ook al mijn familie hier die naar me kijkt en ik wilde het voor hun allemaal doen. Vervolgens voelde ik alle steun van alle fans. Ik heb hier altijd thuis gevoeld en om dit te doen is ongelooflijk."