Sainz houdt lichte pijn over aan crash VT2: "Maar geen zorgen"

De tweede vrije training op het Yas Marina Circuit was nog maar acht minuten jong toen Carlos Sainz in de tecpro-barrier in bocht 3 stond. Zijn Ferrari was gehavend na een spin op hoge snelheid. Op de boordradio liet Sainz weten dat de crash veroorzaakt werd door vuile lucht van een auto voor zich en een hobbel in die bocht. Hij stapte ongeschonden uit, maar heeft er wel wat pijn aan overgehouden.

"Ik voel me goed, ja", laat Sainz na zijn crash in VT2 weten. "Het was een behoorlijk grote crash, maar uiteindelijk kun je met deze veilige auto's ongeschonden wegkomen met dit soort behoorlijke klappen, en dat is het geval. Ik heb een beetje pijn, maar niets om me zorgen over te maken", benadrukt de Spanjaard. Het kwam voor hem wel als een verrassing, aangezien deze hobbel er de afgelopen jaren niet leek te zitten. "Om een of andere reden is de baan veranderd ten opzichte van voorgaande jaren", merkt de Ferrari-coureur op. "Er zijn twee hobbels: een op de exit van bocht 2 en een op de entry van bocht 3. Deze nieuwe generatie auto's heeft daar veel last van", doelt hij op het grondeffect.

Video: De crash van Sainz in VT2 Abu Dhabi

"Het had me al bijna verrast in de eerste vrije training", vervolgt Sainz zijn uitleg. "Ik heb een aantal dingen aan de afstelling laten veranderen en heb een andere lijn gepakt om te proberen ervan af te komen. Maar om een of andere reden verraste het me in die ronde weer. Het moet liggen aan de hoek [waarop ik die bocht nam] of precies de manier waarop ik over die hobbel reed waardoor ik vanaf dat moment passagier [van mijn eigen auto] was. We hebben al eerder gezien dat kleine hobbels deze generatie auto's kunnen laten spinnen of zwaar laten crashen. Dat is niet ideaal, maar het is zoals het is. We zullen proberen om het voor morgen beter te maken."

Aangezien Sainz naar die hobbel wijst, rijst de vraag of Ferrari tussen VT1 en VT2 iets aan de rijhoogte van de SF-23 heeft aangepast waardoor deze alsnog gevoelig was voor de hobbel. "We hebben zeker wat zaken veranderd tussen VT1 en VT2 wat mogelijk een effect heeft gehad. Ik ga uiteraard niet in op de details, maar helaas kon ik de auto gewoon niet onder controle houden. Het is een van die momenten dat je volledig passagier [van je eigen auto] bent en wenst dat je misschien iets anders had gedaan." Waar het weekend in Las Vegas van kwaad tot erger ging met een gridstraf, verwacht Sainz niet dat hij hier slachtoffer zal worden. "We zouden geen gridstraffen moeten incasseren, dus het zit voor de rest van het weekend wel goed."