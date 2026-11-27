Formule 1 GP van Qatar

Carlos Sainz licht intrigerend DRS-voorstel voor F1 2030 toe

Carlos Sainz en Max Verstappen hebben onthuld wat er op hun verlanglijst staat voor de volgende reglementen van de Formule 1 in 2030

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 12:35

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Carlos Sainz, Williams

Foto: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Nu de F1 dicht bij goedkeuring is van de hoofdlijnen voor de terugkeer naar V8-power units in 2030, hebben enkele topcoureurs hun ideeën geschetst om daar een aantrekkelijk product van te maken.

De F1 stapt in 2030 naar verwachting over op volledig nieuwe turbo-V8-motoren, met een kleinere elektrische unit van maximaal 200kW en duurzame brandstof. Dat moet de motoren eenvoudiger, goedkoper en lichter maken en dus de afhankelijkheid van energie uit de batterij verkleinen ten opzichte van de huidige, vaak bekritiseerde formule.

Door de V8-stap tijdens de volgende vergadering van de FIA World Motor Sport Council in Shanghai op 12 december goed te keuren, geven de F1 en de FIA zichzelf de tijd om de chassis- en aerodynamicaregels goed uit te werken. Die moeten samen met de V8-power units voor een betere show op de baan zorgen.

De Grand Prix van Las Vegas van afgelopen weekend heeft de klasse stof tot nadenken gegeven over wat zij echt wil met de volgende reglementencyclus. Op het stratencircuit in Las Vegas zette de F1 een boeiend spektakel neer met een recordaantal van 35 positiewisselingen aan de leiding. Dat kwam door de combinatie van het sterke slipstreameffect en de boostmodus van de power unit, wat leidde tot zogeheten jojo-racen doordat de leider op het rechte stuk vaak een makkelijke prooi werd.

Er was discussie over de vraag of dit het soort show is waarvan de F1 meer wil zien, of dat Vegas te kunstmatig was voor zijn eigen bestwil. Het onderstreepte in elk geval opnieuw hoe belangrijk het is om een combinatie van parameters voor de power unit en aerodynamische inhaalhulpmiddelen te ontwikkelen die per race kunnen worden afgesteld. Zo kan er een goede show ontstaan zonder dat inhalen te eenvoudig wordt.

Dat bracht Williams-coureur en directeur van de Grand Prix Drivers' Association Carlos Sainz op een interessant idee voor de afstelling van een DRS-achtig inhaalsysteem voor 2030. Hij stelt een boost op het rechte stuk voor die achtervolgende coureurs al bij het uitkomen van de bocht helpt. Daarmee zou het verlies aan bochtensnelheid door het rijden in vuile lucht worden gecompenseerd.

"Ik heb voor 2030 wel een idee van hoe ik het graag zou zien", legde Sainz uit. "Ik denk dat het snelheidsverschil meer aan het begin van het rechte stuk moet ontstaan, wanneer je de slipstream probeert te pakken, en niet aan het einde van het rechte stuk, wanneer het inhalen en het snelheidsverschil te groot zijn. Dan blijft inhalen ook meer iets van de vaardigheid van de coureur, in plaats van simpelweg langs de auto voor je te zeilen.

Carlos Sainz, Williams

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Het vermogen van de inhaalmodus, push-to-pass, DRS, hoe je het ook wilt noemen, moet beschikbaar komen bij het uitkomen van de bocht. Dan heb je als het ware extra vermogen om goed te maken wat je in de bocht [door vuile lucht] verliest, maar die boost moet je vervolgens niet helpen om de inhaalactie af te maken. Volgens mij moet de boost je helpen om weer heel dicht in de slipstream te komen. Daarna gebruik je de slipstream en de rest van het rempunt om zelf je actie te maken."

In plaats van een boost op het rechte stuk die pas in werking treedt wanneer auto's al bijna hun topsnelheid bereiken, zou het ook voorkomen dat er een gevaarlijk groot verschil in topsnelheid ontstaat. Volgens Sainz ontmoedigt dat coureurs juist om hun positie te verdedigen.

"Het vreemde inhalen dat ook een beetje met DRS ontstond, krijg je wanneer er verschillen in topsnelheid van 30 kilometer per uur zijn en je zo snel dichterbij komt dat je zelfs als voorligger te bang bent om te verdedigen en hem af te blokken, omdat het snelheidsverschil zo groot is", vervolgde Sainz. "Dat is dus mijn idee van hoe ik het graag zou zien en hoe ik ermee zou willen racen. Vergelijkbaar met DRS en een inhaalmodus waarbij je, als je binnen een bepaalde afstand komt, dat voordeel krijgt. Je verdient het door snelheid en doordat je door de vuile lucht moet en jezelf in een positie moet brengen waarin je dat voordeel kunt krijgen."

De huidige gedachte is dat de KERS-unit van de volgende F1-power units in de standaardmodus 100kW aan elektrische energie beschikbaar maakt, met daarbovenop 100kW aan boostmodus die op een nog niet volledig vastgelegde manier kan worden ingezet en een totale terugwinning van 200kW.

De volgende generatie motoren heeft geen actieve aerodynamica meer nodig, maar de FIA sluit niet uit dat dit push-to-pass-systeem wordt gecombineerd met een terugkeer van het DRS-inhaalhulpmiddel op de achtervleugel.

Waar Las Vegas met de Straight Mode van dit jaar liet zien hoe belangrijk de rol van slipstreamen kan zijn, vraagt viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zich af of de auto's genoeg luchtweerstand kunnen krijgen om DRS overbodig te maken.

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"Je kunt nog altijd met een formule komen waarin een auto op het rechte stuk misschien gewoon heel veel luchtweerstand heeft, zodat je niet zo afhankelijk hoeft te zijn van DRS", opperde Verstappen. "Een push-to-pass-systeem vind ik prima, maar het moet wel een veel eenvoudigere motor worden. Elke keer als ik een demo rijd, bijvoorbeeld in een RB7 of iets dergelijks, is dat gewoon heel fijn rijden omdat het gaspedaal direct reageert. Alles is gewoon makkelijk: hij komt mooi van zijn plek, de auto schudt niet, er is geen vertraging, dat soort dingen. Het is gewoon veel prettiger rijden dan wat we nu hebben.

"Ik weet dat er een soort hybride element in moet zitten, waarschijnlijk een turbo, omdat je anders op sommige circuits niet eens meer mag rijden omdat het te veel lawaai maakt. Dat is prima, zolang het het natuurlijke rijgevoel maar niet overheerst. Dat gebeurt op dit moment natuurlijk wel."

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- Het Motorsport.com-team

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