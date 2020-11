Sainz legt uit wat Hamilton zo goed maakt

Verstappen liet daarbij wel aantekenen dat Hamilton van uitzonderlijke klasse is en anderen veel minder dominant zouden zijn in de W11. Hamilton won dit jaar al tien van de veertien races en werd in Turkije na een fantastische race voor de zevende keer wereldkampioen.

Sainz deelt de mening van zijn voormalige Toro Rosso-teamgenoot over de dominatie van de auto, maar voegt daar nog wat aan toe. “Ik ben het met Max eens. Negentig procent zou waarschijnlijk races winnen en pole-posities pakken in de Mercedes. Maar als je de helft van het veld tegenover Hamilton in een Mercedes zet, zou negentig procent van hen hem niet kunnen verslaan”, aldus de McLaren-coureur. “Maar als je Hamilton niet meetelt dan zou inderdaad iedereen in het huidige veld waarschijnlijk in de Mercedes kunnen winnen.”

De Spanjaard, die volgend jaar naar Ferrari gaat, legt vervolgens uit wat Hamilton zo goed maakt. “Ik kijk heel goed naar hoe Hamilton met druk omgaat. Hoe hij erin slaagt om in Q3 [tijdens een kwalificatie] alle sectoren zo goed mogelijk aan elkaar te rijgen en de pole pakt, al heeft hij soms maar een kleine voorsprong op teamgenoot Bottas.”

Vooral de kwalificatie eerder dit jaar voor de Grand Prix van Stiermarken maakte indruk op Sainz. “In Oostenrijk was hij in de regen anderhalve seconde sneller dan Bottas. Hij kan dingen die niet iedereen kan. Maar om meer details te hebben, zou ik eigenlijk zijn teamgenoot moeten zijn.”

Zonder in dezelfde auto te zitten, is het onmogelijk is om te bepalen hoe goed een andere coureur nou precies is, vindt Sainz, maar één ding is wel duidelijk. “Hamilton lijkt me één van de beste coureurs aller tijden. Ik weet dat ook zonder zijn teamgenoot te zijn.”