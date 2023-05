De Spanjaard eindigde in de Grand Prix van Miami als vijfde. Teamgenoot Charles Leclerc - die gedurende het weekend zijn Ferrari tweemaal in de muur parkeerde - kwam niet verder dan de zevende plaats. Beide rijders klaagden na afloop over een gebrek aan snelheid op de harde Pirelli-band, het rubber waarop de latere winnaar Max Verstappen juist excelleerde.

Ferrari nam naar Florida een nieuwe versie van de vloer mee, waarmee het rijgedrag van de SF-23 zou moeten verbeteren. Het gebrek aan snelheid op zondag doet anders vermoeden. Sainz klaagt over een gebrek aan flexibiliteit. Op de vraag van Motorsport.com of de nieuwe vloer wat heeft opgeleverd, antwoordt de Spanjaard: “Op dit moment kan ik niet pushen. Met name in de race. Zodra je een ronde pusht, zet je een goede snelle tijd neer. In de volgende ronde ben je door de banden drie tienden langzamer. We hebben het heel moeilijk met de banden. Dat houdt in dat we geen flexibiliteit hebben om te pushen of juist niet te pushen. We moeten gewoon een bepaalde pace rijden om het einde van de race te halen. Het verrast me. Ik dacht dat we beter zouden zijn, maar Miami toont aan dat er nog werk aan de winkel is.”

Op het Miami International Circuit kon de Madrileen weinig uitrichten en moest met lede ogen toezien hoe hij werd verschalkt door Verstappen en George Russell: “Het was verrassend hoeveel moeite we hadden op de harde band na een sterke stint op de mediums. We probeerden een undercut op Fernando [Alonso, uiteindelijk derde]. We konden gewoon niet pushen met deze banden. Dat houdt in dat je nul flexibiliteit hebt in je strategie. Het was overleven tot het einde.”