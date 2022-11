Red Bull Racing gaat dit weekend in de Grand Prix van Brazilië op jacht naar de tiende opeenvolgende overwinning. De formatie uit Milton Keynes is de voorbije maanden schier onverslaanbaar gebleken. De laatste overwinning van Ferrari dateert alweer van 10 juli in Oostenrijk, al stond de Scuderia sindsdien wel vijfmaal op pole-position (twee keer vaker dan Red Bull). Op zondagen hebben Carlos Sainz en Charles Leclerc echter moeite om de race pace van de concurrent bij te houden.

Sainz erkent dat Verstappen en Red Bull “het snellere pakket” zijn, maar toch ziet hij kansen voor 2023: “Red Bull is dominant geweest, maar ze waren dominant zonder overduidelijke voorsprong qua pure snelheid”, legt de Spanjaard uit. “Ik heb niet het gevoel dat we qua snelheid en ontwikkeling ver achter liggen. Ik stond in Austin op pole, we scoorden daar een 1-2 in de kwalificatie. Dat moet betekenen dat onze auto niet heel ver verwijderd is van de Red Bull. We moeten de banden van volgend jaar onder de knie krijgen, zien hoe we sneller kunnen worden in de race. Het is overduidelijk dat Red Bull met name in de race sneller is. Qua strategie, race-uitvoering en bandenmanagement moeten we volgend jaar een nieuwe stap zetten. Daar werken we nu al aan. Maar qua pure snelheid zijn we niet ver weg. We moeten wat meer vermogen en wat meer downforce vinden. Dan zijn we net zo snel, of zelfs sneller. Laten we hopen dat ons dat lukt.”

De lat ligt hoog

Sainz scoorde in de Britse Grand Prix in juli zijn eerste Formule 1-overwinning, maar komt over het gehele jaar genomen tekort ten opzichte van teamgenoot Leclerc. Met nog twee races te gaan is het onderlinge verschil 63 punten in het voordeel van de Monegask. Sainz: “Ik moet me vooral in de eerste helft van het seizoen en in de races verbeteren. We moeten ambitieus zijn en als doel hebben dat we Red Bull gaan verslaan. Dat is het doel. Je moet de lat hoog leggen voor jezelf en je team. Laten we zien wat er volgend jaar gaat gebeuren.”

Video: Samenvatting van kwalificatie GP Brazilië