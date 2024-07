Sainz verklaart keuze voor Williams: "Heb mijn tijd hiervoor genomen"

Carlos Sainz is meer dan eens een kurk in de spreekwoordelijke fles genoemd, de man waar het wachten op was alvorens meer dominosteentjes op de rijdersmarkt kunnen vallen. De Madrileen heeft meermaals laten weten dat hij graag in een competitieve auto wil zitten, nu hij voor zijn gevoel in de vorm van zijn leven is. Sainz wachtte daardoor op Red Bull Racing en Mercedes, en indirect op Max Verstappen. Als de Nederlander de overstap naar Mercedes zou maken, dan loerde Sainz namelijk op het vacante Red Bull-zitje. Mocht die move uitblijven, dan wenste Sainz de mogelijkheid te behouden om voor het team van Toto Wolff te rijden. Tegelijkertijd aasden het Audi-project, Alpine en Williams allemaal op zijn diensten.

Maandag na de Grand Prix van België heeft Sainz de knoop eindelijk doorgehakt en voor Williams gekozen. "Ik ben erg blij om aan te kondigen dat ik vanaf 2025 voor Williams zal rijden. Het is geen geheim dat de rijdersmarkt dit jaar door uiteenlopende redenen enorm complex is. Ik heb mijn tijd genomen om tot deze keuze te komen, maar ben ervan overtuigd dat Williams de juiste plek is om mijn reis in de Formule 1 te vervolgen", laat Sainz in een eerste reactie weten. "Ik ben trots om voor een team met zo'n rijke historie en grote successen te mogen rijden. Het is een team waar veel helden uit mijn jeugd voor hebben gereden en een team dat een belangrijk stempel op deze sport heeft gedrukt."

Vowles speelde belangrijke rol in de komst van Sainz

Hoe aansprekend de naam ook mag zijn, dat is natuurlijk niet de voornaamste reden geweest om voor Williams te kiezen. Sainz heeft de blik primair op de toekomst gericht en ziet potentie in de plannen van teambaas James Vowles, plannen die vooral op het nieuwe reglement van 2026 zijn gericht. "Het ultieme doel is om Williams terug te brengen naar waar het team hoort, vooraan op de grid. Het is een uitdaging die ik vol enthousiasme en positiviteit aanga. Ik ben ervan overtuigd dat dit team alle ingrediënten heeft om opnieuw geschiedenis te kunnen schrijven. Vanaf 1 januari zal ik er in ieder geval alles aan doen om Williams, samen met alle andere teamleden, weer naar voren te helpen."

Sainz heeft veel over zijn keuze gepraat met Vowles en erkent dat de teambaas een belangrijke rol in het proces heeft gespeeld. "Ik wil James Vowles en het hele bestuur van Williams graag bedanken voor hun vertrouwen en vastberadenheid. Het sterke leiderschap en hun absolute overtuiging hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn keuze. Ik geloof echt dat het succes van ieder team samenhangt met de mensen en de cultuur van een team. Williams is een synoniem voor een rijke geschiedenis en puur racen, en ik ben ervan overtuigd dat het fundament van dit team goed is. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om daar volgend jaar onderdeel van te zijn."