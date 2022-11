Sainz over lastig seizoen: “Moest mezelf opnieuw uitvinden”

Waar Charles Leclerc meteen snel was in zijn Ferrari aan het begin van het seizoen met twee overwinningen, ging er voor zijn teamgenoot Carlos Sainz van alles mis. De Spanjaard was niet snel en stond regelmatig achterstevoren in de grindbak. Sainz vertelt aan de BBC dat hij het moeilijk had met de nieuwe auto’s. “Het is een extreem uitdagend seizoen voor me geweest. Ik kreeg aan het begin van het jaar een hoop tegenslagen met de nieuwe auto’s en nieuwe regels, die pasten niet bij mijn rijstijl.” Sainz moest zichzelf opnieuw uitvinden en weigerde op te geven. “Ik bleef ook op moeilijke momenten pushen en je ziet dat het zich aan het einde van het seizoen uitbetaald qua snelheid.”

Vooral het verschil in de kwalificatie stak Sainz. De Spanjaard reed al bij Toro Rosso, Renault en McLaren, maar verloor nog nooit zoveel ten opzichte van zijn teamgenoot. “Ik heb nooit twee tot drie tienden achter een teamgenoot in de Formule 1 gezeten en ik kan dat niet accepteren. Ik heb altijd het gevoel snel te zijn in elke auto, en nu zat ik voor het eerst in een zeer competitieve auto, maar voelde ik met niet comfortabel. Ik moest mezelf uitdagen en nieuwe wegen vinden qua set-up en rijstijl, terwijl ik dat niet wilde. Ik wilde dat alles natuurlijk en positief zou gaan. Maar het is gebeurd, en ik bleef gedisciplineerd.” Daarbij hoorden volgens Sainz ook fouten, die er later weer toe leidden dat hij nieuwe wegen kon inslaan die hem weer vooruitgang boden.

De voormalig teamgenoot van Max Verstappen weet ook dat hij met Leclerc een ijzersterk talent naast zich heeft. “Ik ben realistisch en weet hoe goed Charles [Leclerc] in dit soort omstandigheden is. Hij reed dit jaar op een niveau dat erg dicht bij Max [Verstappen] lag. Hij heeft een perfect seizoen gereden, buiten de twee of drie typische fouten die iedereen maakt in een seizoen, en het geluk dat hij net zo min had als ik.”