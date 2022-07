Sainz moest lang wachten op brandweer: "Geen fijne situatie"

Carlos Sainz was zondagmiddag in rap tempo onderweg om Max Verstappen te pakken en de tweede plek over te nemen toen zijn motor in rook opging in de 56ste ronde. De Spanjaard zette zijn wagen in bocht 4 aan de kant en de achterkant van de F1-75 vloog in de brand. Sainz riep om de hulp van de marshals, maar dat duurde vrij lang. De situatie werd bemoeilijkt omdat Sainz met zijn voet op de rem moest blijven om te zorgen dat de wagen niet achteruit de baan op zou rollen.

“Het was geen ideale situatie, niet eenvoudig”, zegt Sainz. “Ik zag in mijn spiegels dat de auto in de brand stond. Maar tegelijkertijd moest ik ook remmen. Toen ik uitstapte zag ik dat de auto begon te rollen, dus ik moest ook op de rem blijven duwen. Ik wilde niet uit de wagen stappen zodat de auto helemaal niet meer bij te benen was, ik vroeg de marshals om me te helpen en iets voor de band te doen zodat de auto in ieder geval niet weg zou rollen. Dat duurde allemaal vrij lang, moet ik zeggen. Op een bepaald moment moest ik wel uitstappen. Dat was op het moment dat de eerste marshal present was en de auto stopte.”

De vrijwillige marshals kregen kritiek voor de langzame reactie. Vooral uit de IndyCar-hoek, waar men beschikt over een uitstekend AMR-veiligheidsteam, keek men met verbazing naar de Formule 1. Sainz denkt dat de FIA moet kijken wat er gedaan kan worden om het proces te versnellen. “Dat is zeker zo, het had iets sneller kunnen gaan. Al was het ook niet de makkelijkste situatie.”

En zo stond Sainz met lege handen nadat hij een week eerder nog zijn eerste F1-overwinning claimde in de Grand Prix van Groot-Brittannië. In het kampioenschap staat hij op de vierde plaats, 75 punten achter klassementsleider Verstappen.