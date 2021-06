Sainz zet in Baku geld op McLaren en Norris

Die voorspelling is een vervolg op de een tekstberichtje dat McLaren-coureur Lando Norris voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco naar Carlos Sainz had gestuurd. Daarin had Norris gezegd dat de Spanjaard een goede kans had om de race in het prinsdom te winnen, omdat de Ferrari SF21 goed uit de voeten zou moeten kunnen op het stratencircuit. Norris kreeg deels gelijk: hoewel Sainz niet won in Monaco, presteerde Ferrari er sterk met een pole-position voor Charles Leclerc en een tweede plek voor Sainz, zijn eerste podium voor de Scuderia.

Norris zelf werd derde in de straten van Monaco en vierde dat uitbundig met zijn voormalige teamgenoot en goede vriend Sainz, die zich inmiddels helemaal thuis voelt bij Ferrari. “Ik zei voordat ik het weekend inging dat Monaco een goede referentie voor me zou zijn om te weten hoe zeker ik ben in de nieuwe auto en bij mijn nieuwe team. En eerlijk gezegd voelde ik me sinds de eerste vrije training echt thuis.” Het resulteerde in een prima tweede plaats achter Max Verstappen, maar Sainz is er allerminst van overtuigd dat hij dat kunstje in Azerbeidzjan kan herhalen. “Ik denk dat we in Baku niet de beste zullen zijn op het lange rechte stuk, maar als we tijd kunnen inhalen op het krappe stuk dan moet het goed komen.”

Sainz denkt dat – behalve Mercedes en Red Bull – vooral McLaren goed voor de dag zal komen op het Baku City Circuit. “Ik denk dat het nu de beurt is aan mijn vriend Lando om opgewonden te zijn. Hij heeft een raket op het rechte stuk en de auto is zeker niet slecht. Hij was vorig jaar niet slecht in Monza, niet slecht in Monaco. Dus misschien zal ik geld op hem zetten. Weet je, hij zette me voor we het weekend van Monaco onder druk en zei dat ik misschien een kans had om te winnen. Hij had gelijk, nu moeten we maar eens kijken of ik gelijk heb over Baku.”

Norris zei op zijn beurt zei dat McLaren vertrouwen had getankt in Monaco, maar ook hij hield wat betreft Baku een slag om de arm. “We zullen zien, je hebt een goede snelheid op de rechte stukken nodig, je moet met zo weinig downforce vertrouwen hebben in de remmen. Ik denk niet dat het goed is om al te hoge verwachtingen te hebben, maar ik zal Carlos voor blijven.”