Sainz laakt verkeer in Q1-ronde: "Gingen niet erg netjes aan de kant"

"Het was een erg slechte situatie waarin we ons bevonden toen we de pitstraat verlieten", trapt Sainz zijn uitleg bij Sky Sports af. "We waren de laatste auto en met alle auto's voor ons, stonden we onder druk om de vlag te halen." Die slechte timing resulteerde in nog meer negatieve effecten, aangezien hij net aan zijn snelle ronde begon terwijl meerdere coureurs juist net hun laatste ronde hadden afgewerkt en dus langzaam reden. "Met al het verkeer in die eerste en tweede sector vanwege alle jongens die hun ronde net hadden afgerond... Ik had niet het gevoel dat zij erg netjes aan de kant gingen, maar het is onze fout, want we gingen te laat naar buiten."

Dat Ferrari Sainz zo laat naar buiten stuurde, was overigens geen strategische keuze, zo laat Sainz weten. "We hadden een probleem met de voorvleugel, dat zorgde voor wat vertraging. Maar we moeten kijken wat we beter hadden kunnen doen. Over het algemeen is het een lastig weekend omdat het nou niet zo is dat onze snelheid zo spectaculair is."

De dramatische kwalificatie volgde al na een moeizaam begin van het weekend. In de tweede vrije training verloor hij de controle over een hobbel in bocht 3, waarbij hij zijn Ferrari flink beschadigde en zelf ook 'een klein beetje pijn' opliep. Vervolgens zat hij er in de derde vrije training helemaal niet bij met de twintigste en laatste tijd terwijl teamgenoot Charles Leclerc in de voorste regionen te vinden was. Hij zal de race van de tweede plaats aanvangen terwijl Sainz dus van de zestiende plaats moet komen.

Dat maakt het nog een zware klus voor Ferrari om Mercedes in te halen in de strijd om de tweede plaats bij de constructeurs. Ferrari moet een gat van vier punten zien te overbruggen en heeft dus op P2 en P16 een auto staan terwijl Mercedes met George Russell en Lewis Hamilton van P4 en P11 vertrekt. "Het wordt erg lastig [om P2 veilig te stellen]", voorspelt Sainz daarom ook. "Het is zeker niet ideaal, maar nu moeten we ons richten op wat we morgen beter kunnen doen om goede punten te scoren voor het team. Hopelijk bevinden we ons dan in een betere positie", geeft de Spanjaard die strijd niet helemaal op.

Video: Sainz strandt in Q1 van kwalificatie in Abu Dhabi