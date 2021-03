Sainz dacht dat kwalificatie voorbij was toen Ferrari uitviel

Ferrari kwam zaterdag verrassend goed voor de dag in Bahrein. Sainz en Charles Leclerc schopten het beiden tot Q3. Voor Sainz was dat echter geen simpele opdracht. De Spanjaard viel na Q1 stil toen zijn wagen uitviel. Uiteindelijk wist hij de Ferrari terug naar de pits te brengen en kon hij gewoon weer rijden in Q2. Eerst dacht Sainz dat zijn kwalificatie voorbij was.

“Ik ben blij [met ene plek in Q3] , vooral omdat ik dacht dat het klaar was nadat de wagen zichzelf uitschakelde”, verklaarde Sainz. “Het was heel stressvol in Q1, ook vanwege het team en wat er gebeurde. Ik denk dat we goed gereageerd hebben en we hebben onszelf weer herpakt na dat moment.”

Sainz noteerde vervolgens de snelste tijd in Q2, maar kon dat niet doorzetten in Q3. De Madrileen eindigde op de achtste plaats, vier plaatsen en een halve seconde achter teamgenoot Charles Leclerc. “Q2 was echt heel goed, toen ik mezelf daar zag staan was ik erg blij”, vervolgde Sainz voor de camera’s van DAZN. “In Q3 ging het niet volgens plan. Ik wist niet helemaal hoe ik de laatste rondjes meer tijd uit de wagen kon halen. Maar ik laat die laatste ronde in Q3 het feestje niet verpesten, het is tot nu toe een heel goed weekend voor me. Ik ben blij met hoe het tot nu toe loopt.”

In Q3 sloeg Leclerc de beslissende slag. Hij eindigde achter Max Verstappen en de beide Mercedes-coureurs op de vierde plaats. “Ik was [eerder dit weekend] aan het worstelen en vroeg te veel van de wagen”, zei Leclerc bij Sky Sports F1. “Ik reed niet heel goed, maar ik wist ook dat ik wel een goed rondje kon rijden. Je weet het nooit zeker tot je het daadwerkelijk doet. Het gevoel was heel goed in de kwalificatie, direct vanaf het begin bouwde ik snelheid op en daar rolde deze ronde in Q3 uit. Daar ben ik blij mee.”