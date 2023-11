De huidige opzet van de sprintraces kan zowel binnen als buiten het Formule 1-paddock op kritiek rekenen. Ook Ferrari-coureur Carlos Sainz schaart zich in dat rijtje, want volgens hem wordt er al een stuk van de show van de zondagse race weggenomen. "Ik ben het er mee eens dat de zaterdag nu al te veel laat zien met het oog op de zondag", aldus de Spanjaard tijdens de persconferentie in Brazilië. "Je kijkt op tv eigenlijk al naar de eerste stint voor zondag [tijdens de sprintrace]. Dat helpt niet, want de echte show is de grand prix op zondag."

De Ferrari-man denkt dan ook dat de organisatoren van de Formule 1 naar een andere opzet moeten kijken. "Of dat reversed grids moeten zijn of een kwalificatie over één ronde weet ik niet. Maar gezien F1 nu met het sprintformat in een experimentele fase zit, wil ik wel onderzoeken wat het beste format is", benoemt de winnaar van twee Grands Prix. "Het voelt het op zaterdag niet goed omdat we al weten wat er zondag komt." Op het circuit van Interlagos wordt komend weekend de laatste sprint van het seizoen gereden. Dat is een bijzondere, want daarmee is het Braziliaanse circuit de enige plek waar sinds de invoering van de sprintraces alle keren een sprintrace afgewerkt is.

Voormalig teamgenoot Lando Norris denkt dat de koningsklasse van de autosport er beter vanaf zou zijn als er helemaal geen sprintraces meer zijn. Als het aan de Brit ligt, is aanpassen van het normale weekend niet nodig. Mocht de Formule 1 toch nodig vinden om wat aan het weekendschema te veranderen, dan ziet de 23-jarige rijder wel wat in de opzet van de GP van Emilia Romagna in 2020. Destijds werd het weekend in twee dagen afgewerkt, met één training van negentig minuten voor de kwalificatie op zaterdag en traditiegetrouw de Grand Prix op zondag. "De reden [dat ik dat vind] is voor de fans, want zij krijgen dan meer show te zien", aldus de McLaren-coureur. "Ik vind de uitdaging van een vrije training voor de kwalificatie aan wel fijn. Ik vind het leuker en voor de engineers en ons als coureurs wordt het een grotere uitdaging."