Voor Ferrari-coureur Carlos Sainz gaan de zaken in het huidige Formule 1-seizoen een stuk beter dan vorig jaar. Afgelopen seizoen gaf de Spanjaard toe dat hij zich niet op zijn gemak voelde in de auto en dat resulteerde in vijfde plek in het wereldkampioenschap, op meer dan zestig punten achter teamgenoot Charles Leclerc. Dit jaar ligt de Spanjaard in het kampioenschap voor op zijn Monegaskische college en is hij de enige coureur buiten Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez die dit jaar tot nu toe een Grand Prix wist te winnen.

Ondanks dat het dit jaar op papier beter lijkt te gaan, is Sainz kritisch op de manier waarop de Ferrari SF-23 bestuurd moet worden. "Ik heb het vorig jaar zo goed mogelijk uitgelegd. Je kunt het zien als een excuus, maar er zullen altijd auto's zijn in de carrière van een coureur waar je het goed mee doet en snel gaat en andere waar je wat meer moeite mee hebt", vertelt de tweevoudig Grand Prix-winnaar. "Je moet soms je rijstijl aanpassen. Vorig seizoen voelde ik me niet op mijn gemak en dit seizoen heb ik dat ook niet. Het is geen auto waar ik van hou of van geniet." Dat er desondanks betere resultaten geboekt worden, is volgens de Ferrari-man het resultaat van opgedane ervaring. "Misschien heb ik daardoor door hoe ik me [aan de auto] moet aanpassen."

Opvallend is dat dit jaar de gaten in de kwalificatie tussen teamgenoten erg groot zijn. Sainz kan daar wel een verklaring voor de verschillen vinden. "Het zijn moeilijke auto's om mee te rijden, daarom zie je ook dat in veel weekenden. Waar iemand eerder altijd een tiende [voorsprong] had, er nu twee, drie tienden of een halve seconde tussen teamgenoten zitten. Ik denk dat de auto's heel moeilijk te begrijpen zijn", verklaart de Spaanse rijder, die in het onderlinge duel met teamgenoot Leclerc kleinere verschillen ziet. "Ik denk dat het bij Ferrari anders is. We zitten dicht bij elkaar. Ik denk dat het heel belangrijk is voor het team om dat te hebben. We zijn twee coureurs die elkaar continu pushen."