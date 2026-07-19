Carlos Sainz, die op Spa-Francorchamps zijn Williams- teamgenoot Alex Albon in de kwalificatie had verslagen, is door een gridstraf van tien plaatsen naar achteren geschoven omdat hij extra onderdelen voor de Formule 1-aandrijfeenheid heeft gebruikt.

Beperkingen op het aantal afzonderlijke krachtbronnen en diverse randcomponenten dat coureurs gedurende een seizoen mogen gebruiken, vormen een belangrijke pijler van de kostenbeheersingsstructuur in de Formule 1. Tot in de jaren 2000 bestonden dergelijke beperkingen niet en was het onder rijkere teams gebruikelijk om de nacht voor de race een nieuwe motor in te bouwen.

Lees ook: Formule 1 Startopstelling voor de F1 Grand Prix van België 2026

Dat veranderde in 2004, toen de FIA een regel invoerde die voorschreef dat elke motor een heel Grand Prix-weekend moest meegaan. Deze filosofie is uitgegroeid tot de huidige structuur, waarin coureurs gedurende het hele seizoen beperkt zijn tot vier verbrandingsmotoren, uitlaatsystemen en turbocompressoren, en drie accu’s, besturingselektronica en elektromotoren.

Het inbouwen van een nieuwe besturingselektronicamodule heeft daarom de straf uitgelokt, aangezien het zijn vierde van het seizoen is.

Sainz kampte het hele weekend voorafgaand aan de kwalificatie al met autoproblemen en moest bovendien een klein meningsverschil met Kimi Antonelli van Mercedes oplossen, nadat hij hem tijdens FP1 onbedoeld had geblokkeerd. Met wat hulp van teamgenoot Albon, die hem tijdens de eerste kwalificatiesessie aerodynamisch ‘meesleepte’, wist Sainz uitschakeling in die eerste knock-outfase te voorkomen, maar Albon miste de kwalificatie op 0,007 s na.

In Q2 versloeg hij de Haas van Oliver Bearman en eindigde hij als 15e op de baan met een nog kleiner verschil – 0,002 s.

"Het is zo'n zwaar weekend voor me geweest", zei Sainz na de kwalificatie.

"Ik heb het hele weekend op P17 en P18 gereden en geworsteld met een probleem aan de auto dat we niet konden vinden en niet konden oplossen. Daardoor zat ik elke ronde drie tot vijf tienden achter Alex en moest ik in alle sessies bijna de strijd aangaan met de Cadillacs telkens als ik de baan opging.

"En het was ongelooflijk frustrerend omdat we niet konden zien wat er aan de hand was. Uiteindelijk hebben we voor de kwalificatie heel wat dingen veranderd en kwam de auto tot leven, waarna ik vrijwel deed wat ik het hele jaar al heb gedaan.

"Dat wil zeggen: als je een goede ronde rijdt, kom je door Q1 en ga je door naar Q2 – en met een goede ronde versla je Bearman misschien met twee duizendste van een seconde. En daarmee is het helaas al je beste dag.

"Dus ja, ik ben blij dat we het probleem hebben gevonden. Ik ben alleen niet zo blij dat we het probleem niet goed kunnen verklaren. We moeten dus blijven zoeken."

Carlos Sainz, Williams Foto door: Marc Fleury

Sainz is nu de vijfde coureur die dit weekend een straf krijgt voor het gebruik van onderdelen van de krachtbron die buiten het quotum vallen, dus de klap is enigszins verzacht door de wiskundige berekeningen rond deze straffen. Oorspronkelijk zou hij als 14e zijn gestart, omdat Isack Hadjar, die zich als 10e kwalificeerde, ook een straf zou krijgen.

Maar Sainz start nu hoe dan ook vóór Hadjar, omdat de Red Bull-coureur meerdere onderdelen buiten het quotum heeft gebruikt. Volgens de regels moet een coureur die een straf van meer dan 15 plaatsen krijgt, achteraan op de startgrid starten.

Lance Stroll en Fernando Alonso van Aston Martin bevinden zich in een vergelijkbare situatie, dus Sainz zal ook voor hen starten. Hij kan daardoor vanaf de 19e startplaats starten, wat neerkomt op een nettoverlies van vijf plaatsen in plaats van tien – waarschijnlijk het beste nieuws dat hij dit hele weekend heeft gekregen.