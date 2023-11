Sainz: Zelfs F1-stoeltje kapot door impact met putdeksel in Las Vegas

Het eerste Formule 1-weekend in Las Vegas sinds 1982 kende een nogal turbulente start met een na acht minuten al afgebroken eerste vrije training en een ruim twee uur uitgestelde tweede oefensessie. Deze stappen waren nodig nadat Esteban Ocon een putdeksel omhoog wipte, waar Carlos Sainz vervolgens overheen reed. Deze forse klap zorgde voor zoveel schade dat Ferrari een nieuw chassis moest opbouwen, terwijl de interne verbrandingsmotor, energy store en elektronica vervangen moesten worden. Omdat hij daardoor boven het maximum aantal toegestane motorcomponenten uitkwam, dient hij zondag een gridstraf van tien plaatsen in te lossen.

Na afloop van de eerste trainingsdag in Las Vegas verklaarde Sainz dat hij zelf ongedeerd bleef bij het incident met de putdeksel, al gaf hij wel toe dat zijn zitje het voorval niet overleefde. "Ik ben in orde. Mijn nek en rug kregen een flinke klap bij het incident. Helaas waren mijn chassis, de power unit, de batterij en zelfs mijn zitje beschadigd bij het incident, waarna alle monteurs en het team keihard hebben gewerkt om een compleet nieuwe auto op te bouwen voor VT2. Daardoor kon ik meedoen aan de sessie, wat in mijn ogen een heroïsche inspanning was", vertelde de Spanjaard, die de tot 90 minuten verlengde tweede training achter teamgenoot Charles Leclerc afsloot op de tweede positie.

'Mijn beurt om de prijs te betalen'

Met een gridstraf voor het inzetten van zijn derde elektronica van het seizoen werd Sainz in feite dubbel gestraft voor zijn incident in de eerste training. De stewards namen naar verluidt twee uur de tijd om in de reglementen een manier te zoeken om dat te voorkomen, doordat zowel team als coureur er weinig aan konden doen. "Als ze de autoriteit zouden hebben om een afwijking toe te staan in wat ze in dit geval als verzachtende, ongewone en ongelukkige omstandigheden beschouwen, dan hadden ze dat gedaan. De regels staan een dergelijke actie echter niet toe", lichtten de stewards hun besluit toe. Dat de reglementen geen mogelijkheid bieden om van het draaiboek af te wijken als er sprake is van overmacht, toonde volgens Sainz aan dat F1 nog wel wat te verbeteren heeft.

"Ik had er zin in en was best optimistisch. Toen de sessie ten einde kwam, vertelde het team me dat ik een gridstraf van tien plaatsen krijg voor iets waar ik niets aan kon doen. Dit heeft mijn mindset en mijn mening over hoe het weekend gaat verlopen natuurlijk compleet veranderd. Je kunt je wel voorstellen hoe teleurgesteld ik ben en hoeveel ongeloof er door deze situatie is. Je zult me dit weekend niet echt blij zien zijn", aldus Sainz. "Wat me vandaag is overkomen, is een heel duidelijk voorbeeld hoe de sport op zoveel manieren verbeterd kan worden. FIA, teams, de regels - er zou duidelijk sprake van overmacht moeten zijn, zodat ik geen straf krijg. Maar op een of andere manier zijn er altijd manieren om de situatie nog slechter te maken voor een individu. In dit geval is het mijn beurt om de prijs te betalen."

Video: Sainz rijdt over putdeksel en veroorzaakt rode vlag