Sainz: Komst Binotto bij Audi F1 heeft geen invloed op toekomst

Kort na de bekendmaking dat Ferrari na dit seizoen afscheid neemt van Carlos Sainz ten faveure van Lewis Hamilton, werd hij gelinkt aan Sauber. Dat team gaat in 2026 immers door het leven als het fabrieksteam van Audi, een merk waar Sainz Sr. een goede band mee heeft - en waarmee hij dit jaar de Dakar Rally won. Door de matige prestaties van het team, dat nu nog Sauber heet, is het echter geen vanzelfsprekendheid dat Sainz bij dat team gaat tekenen.

Dinsdag werd bovendien bekend dat Audi afscheid heeft genomen van voorzitter Oliver Hoffmann en CEO Andreas Seidl. In plaats daarvan krijgt oud-Ferrari-teambaas Mattia Binotto per 1 augustus de leiding over het ambitieuze F1-project. Binotto was degene die in 2021 Sainz naar Ferrari haalde en de twee werkten tot het vertrek van Binotto - eind 2022 - samen. Sainz is blij voor Audi en Binotto, maar het heeft naar eigen zeggen geen invloed op zijn toekomstplannen. "De komst van Mattia bij welk team dan ook is positief, vooral omdat hij weet wat ervoor nodig is om een topteam op te bouwen, zoals Ferrari", zegt Sainz. "Hij heeft de ervaring van Ferrari en kan die meenemen naar Audi. Ik weet zeker dat hij een geweldige aanwinst is - dat is ook waarom ze hem hebben vastgelegd. Mattia's komst is goed nieuws voor hen, maar het gaat niet al te veel invloed hebben op mijn toekomst."

Gevraagd door de Spaanse tv-zender DAZN of hij contact heeft gehad met Binotto sinds de aankondiging, antwoordt Sainz: "Veel mensen bellen mij nu. Niet alleen Mattia, maar ja, natuurlijk hebben we elkaar gesproken. Ik heb hem gefeliciteerd, want ik denk dat dit op dit moment de ideale positie is voor hem.' Bovendien herhaalt Sainz dat hij niet van plan is om overhaast een knoop door te hakken over zijn toekomst, wetende dat hij een sleutelrol speelt in de rijdersmarkt. "Niet echt. Mijn toekomst wordt nog steeds besproken en uiteraard zeer zorgvuldig geanalyseerd. Er zijn bijna elke week veranderingen in veel teams waar ik naar kijk voor volgend jaar. Er is net zoveel evolutie op de teammarkt als op de rijdersmarkt. En ik blijf mezelf gewoon de tijd geven om een beslissing te nemen, om al die dingen die blijven veranderen te analyseren."