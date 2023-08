Red Bull Racing won dit jaar al twaalf Grands Prix. Inclusief Abu Dhabi 2022 pakte het Formule 1-team al dertien wedstrijden op rij, waarmee ze het McLaren-record uit 1988 aan diggelen reden. De renstal uit Milton Keynes is de meeste dominante formatie, terwijl achter de Oostenrijkers aardig fel wordt gevochten. Het budgetplafond, de stabiliteit in de reglementen en de aanpak van de tijd in de windtunnel hebben ervoor gezorgd dat het veld dichter bij elkaar is gekomen.

Er zijn echter tekenen dat de dominantie van Red Bull en het gebrek aan spanning in de titelstrijd invloed hebben op de populariteit van F1 en de kijkcijfers. Er wordt al geroepen dat F1 en FIA moeten ingrijpen, zoals dat eerder het geval was tijdens de dominantie van Ferrari, Red Bull en Mercedes. Carlos Sainz vindt dat Max Verstappen en Red Bull het succes meer dan verdienen. Sainz zou het niet waarderen als zijn eigen team werd aangepakt, als hij in een soortgelijke positie zat.

"Ik probeer mezelf altijd in de positie van de ander te verplaatsen als ik dit soort vragen beantwoord", zegt de Ferrari-coureur in Nederland tegen Motorsport.com. "Als mijn team deed wat Red Bull heeft gedaan en ik zou het werk van Max doen, dan zou ik niet willen dat F1 iets verandert. Ze verdienen het om in deze positie te zijn. Ze hebben heel goed werk geleverd met de auto. Daarnaast rijdt Max op een hoog niveau. Tenzij het tegendeel bewezen wordt, verdienen ze dit succes. De kansen zijn voor iedereen gelijk. Ze hebben ons verslagen en domineren F1."

Verstappen en Red Bull zijn favoriet om elke race in 2023 te winnen, wat ongekend zou zijn. Sainz' mentaliteit is nog steeds om te proberen eventuele fouten af te straffen en de streak in de komende tien Grands Prix te verbreken. "Ik geloof niet dat Max elke weekend gaat winnen", vervolgt hij. "Ik ken mijn kansen hoor, maar er is nog een mogelijkheid dat Ferrari dit seizoen een race wint. En dat kan ik doen. Niemand is perfect. Hopelijk zien we Red Bull op een gegeven moment fouten maken. Ik ga elk weekend in met de gedachte dat ik er moet zijn om die kans te pakken. Dat is mijn mentaliteit. Zelfs in de meest dominante jaren van Mercedes, Red Bull of Ferrari was er altijd een race waarin je het verschil kon maken of waarin iets gebeurde. Als coureur, zeker in deze periodes, is dat je motivatie."