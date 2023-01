Sainz junior geniet van de Dakar Rally: “Het is fantastisch”

Sainz senior schreef zondag de eerste etappe van de Dakar Rally op zijn naam. Hij reed de hele proef achter rivaal Sebastien Loeb en teamgenoot Mattias Ekström aan, maar kon in het laatste deel het verschil maken. Zijn zoon bekeek de special op een paar punten langs het parcours en werd met de helikopter over de proef gevlogen om de woestijnrally voor het eerst van dichtbij te aanschouwen. Voor Sainz, vorig jaar winnaar van de Britse Grand Prix, was het zijn eerste bezoek aan de Dakar Rally.

“Ik zie hier ontzettend veel, mooie dingen die ik allemaal wil ontdekken”, zegt Sainz junior. “Het is een prachtig avontuur geweest, ik kon mijn vader met de helikopter volgen en daarnaast ben ik blij dat hij de etappezege pakte. Ik ben blij, de familie is blij. Het is een prachtige dag geweest.” Sainz volgt de Dakar vanwege zijn vaders deelname al jaren met speciale interesse. “Ik ben hier omdat het me echt interesseert, niet alleen omdat mijn vader meedoet. Ik volg dit al sinds mijn vader meedoet, nu zo’n zestien of zeventien jaar.”

Sainz had de Dakar Rally eerder willen bezoeken, maar dat viel nooit te combineren met zijn trainingen voor het nieuwe Formule 1-seizoen. “Ik volg het dus al ontzettend lang, maar dit is de enige week van het jaar dat ik kan rusten en niet hoef te reizen. Dit jaar eindigde het F1-seizoen eerder en heb ik de eerste week van januari gereserveerd om naar de Dakar Rally te gaan. Het is een magische plek, de sfeer in het bivak is fantastisch. Het is een competitieve omgeving, maar iedereen gaat heel vriendelijk met elkaar om. Het is een avontuur dat je samen aangaat en dat spreekt mij enorm aan. Ik heb na mijn aankomst een ronde door het bivak gemaakt, het was prachtig. Het landschap hier is fantastisch, we hebben vele canyons, duinen en bergen gezien. Het is een speciale plek voor de Dakar.”

"Dacht dat ik hem ongeluk bracht"

Voor het eerst was Sainz dus getuige van hoe zijn vader in actie kwam op de rallypiste. “Dat leverde meteen gemengde gevoelens op”, zegt hij. “Toen we kwamen waar hij aan het rijden was, stopte hij de auto meteen vanwege een lekke band. Ik was bang dat ik hem meteen ongeluk bracht. Het leek alsof het voorbij was, maar ze kwamen uit de auto en konden de band meteen wisselen. Het was geweldig om te zien wat ze deden, daarna was het heel speciaal om het vanuit de helikopter te volgen. Maar even voelde het heel slecht.”