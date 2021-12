Sainz vindt Jeddah riskant: "Marshals moeten scherp zijn"

Het gloednieuwe circuit in Jeddah heeft op papier 27 bochten, maar slechts 14 worden door F1-wagens echt opgemerkt als zodanig. De gemiddelde snelheid van het circuit ligt zo rond de 250 kilometer per uur en grote delen van de baan zijn aan weerszijden voorzien van muren. Dat maakt het voor F1-coureurs een bijna beangstigende ervaring om alles uit de kast te halen op het circuit. Carlos Sainz Jr. ziet wel degelijk risico’s op het nieuwe circuit, waar de voorlaatste ronde van het kampioenschap verreden wordt. Hij stelt dat coureurs op marshals en de wedstrijdleiding moeten vertrouwen bij eventuele incidenten omdat ze niet in elke bocht het perfecte zicht hebben.

“Natuurlijk probeer je hier als coureur niet te veel aan te denken”, zei Sainz op een vraag van Motorsport.com. “Je probeert de focus op andere zaken te leggen en vertrouwen te hebben in de standaarden van de FIA. Normaal gesproken hebben ze het goed onder de knie. Het enige waar we als coureurs over gesproken hebben is dat er drie seconden voor je een crash kan zijn met 250 kilometer per uur en dat er dan voor ons niet genoeg tijd is om te reageren. We kunnen niet door de muren heen kijken. Dat is misschien het enige dat we met de FIA moeten bespreken, ze moeten scherp zijn met de gele vlaggen, safety cars en rode vlaggen. Het gaat een interessant weekend worden.”

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly sloot zich aan bij de lezing van Sainz. “We weten het allemaal en hebben er ook over nagedacht”, zei Gasly. “Ik denk dat het voor de marshals belangrijk is om echt snel en goed te reageren, bij een crash op dit circuit stuitert de auto altijd terug op de baan en dat met een gemiddelde snelheid van 250 kilometer per uur. Het wordt een druk weekend voor die mensen, hopelijk zijn ze scherp.”

Vergelijkingen met Baku

Gasly is overigens van mening dat coureurs zelf ook verantwoordelijkheid hebben. Door de hoge snelheid van het circuit wordt het heel lastig om in de kwalificaties andere auto’s te laten passeren. In Baku moesten coureurs daarom de laatste sector op hoge snelheid nemen bij het begin van een ronde of bij terugkeer naar de pits. “Je kunt niet echt snelheid minderen”, aldus Gasly. “We moeten als coureurs ook ons gezond verstand gebruiken, anders kan het heel gevaarlijk worden. Ik heb het in Baku meegemaakt met Brendon [Hartley]. Het ging heel snel en ik stuurde daar een blinde bocht in waar een auto langzaam reed, dat moeten we niet willen. We moeten als coureurs ook scherp zijn, met het lange rechte stuk aan het eind kun je daar een gat laten vallen. Daar is het ook breed genoeg, maar daarvoor moeten we voorzichtig zijn.”

“We vertrouwen op de FIA en hopen dat ze hun huiswerk gedaan hebben”, vervolgde Sainz. “Het is een uitdagend circuit, het is anders. Het is niet te vergelijken met welk ander circuit waar we recent geweest zijn.” Hij ziet de toevoeging van het circuit in Jeddah als een positieve ontwikkeling in de Formule 1: “De Formule 1 moet in de basis normale circuits hebben die vol zitten met snelle bochten waar je alles uit een F1-wagen kunt halen, maar die wel veilig zijn en waar je niet buiten de baan kunt gaan om winst te halen. Dat is wat we als coureurs willen. Ik denk dat vrij duidelijk is waar we als coureurs voor zijn. Dit circuit is een experiment waar hoge snelheid gecombineerd wordt met muren. Het lijkt erop dat we het hier wel leuk kan worden. Ik hoop dat alles veilig blijft en dat we niet voor verrassingen komen te staan.”