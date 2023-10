Sainz krijgt waarschuwing, ‘no further action’ voor Hamilton

In het tweede deel van de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar kwam Carlos Sainz Max Verstappen tegen tussen bocht 10 en 12. De Ferrari-coureur was op dat moment bezig met een afkoelingsronde, terwijl de Red Bull-rijder in een outlap zat. Verstappen probeerde Sainz te passeren, maar laatstgenoemde verdedigde - tot verbazing van de Nederlander - zijn positie en moest zich daarvoor na de kwalificatie melden bij de stewards.

Bij de stewards verklaarde Sainz dat hij Verstappen niet voorbij kon laten, omdat hij anders de maximale tijd van 1.46 minuut voor de afstand tussen de safety car-lijnen 2 en 1 zou overschrijden. De stewards en Verstappen accepteerden deze uitleg, toch moest de Spanjaard zijn actie bekopen met een waarschuwing. De stewards beoordeelden het rijgedrag van Sainz als ‘onnodig’, aangezien coureurs in een kwalificatie niet op een dergelijke manier tegen elkaar zouden moeten racen. “Daarom vinden de stewards een waarschuwing een gepaste straf”, klinkt het in een verklaring van de FIA.

‘No further action’ voor Hamilton

Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda (allebei twee keer), Liam Lawson en Oscar Piastri (allebei één keer) overschreden eerdergenoemde maximumtijd wel in de kwalificatie op het Losail International Circuit. Hamilton moest zich als enige van dit viertal melden bij de stewards, omdat van de andere drie op basis van videobeelden al vastgesteld kon worden dat zij niet ‘onnodig langzaam’ hebben gereden.

In gesprek met de stewards kon Hamilton uitleggen dat hij evenmin ‘onnodig langzaam’ heeft gereden. De zevenvoudig wereldkampioen reed over het algemeen snel genoeg om binnen de limiet te blijven, maar moest op een bepaald punt van zijn gas om een andere rijder voorbij te laten. Daarmee had hij meer dan 1.46 minuut nodig om van safety car-lijn 2 naar 1 te komen, maar de stewards gingen mee met de uitleg dat dit niet ‘onnodig langzaam’ rijden was en kwamen derhalve tot het oordeel: ‘no further action’.

Hamilton behoudt derhalve zijn derde startplek voor de Grand Prix van Qatar. Sainz strandde al in Q2 (P12), maar wordt eveneens niet verder naar achteren gezet voor de race op zondag.

Video: Het incident tussen Sainz en Verstappen in de kwalificatie F1 Qatar