Sainz incasseert tweede uitvalbeurt op rij: Dit is een zware tijd

De Ferrari-coureur werkte zaterdag namelijk een keurige sprintrace af, wat hem de vierde startpositie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna opleverde. De start was niet geheel vlekkeloos, maar hij dook zonder moeite de eerste bocht in. Alleen begon daar de ellende. Geheel buiten zijn schuld om knalde de MCL36 van Daniel Ricciardo tegen de auto van Sainz aan, die hem in de rondte tikte. De Ferrari-coureur kwam in de kiezels te staan en groef zichzelf vast. De Italiaanse Grand Prix duurde slechts een paar honderd meter. Voorlopig is het geluk nog niet aan zijn zijde.

"Mijn start was niet heel goed, maar dat kunnen we nog wel analyseren. Er stond daarna in ieder geval nog een lange race op het menu. Ik kon zonder al te veel problemen richting de tweede bocht", vertelt Sainz aan Sky Sports, die het in de chicane mis zag gaan. "Ik gaf Daniel meer dan genoeg ruimte, maar op de een of andere manier verloor hij het op de kerbstones. Vervolgens beukte hij tegen mijn auto aan en kwam ik vast te staan in de grindbak. Ik denk echt dat ik hier het verschil had kunnen maken."

De volgende Grand Prix op de kalender vindt plaats op het hagelnieuwe circuit van Miami. De Ferrari-coureur hoopt uiteraard op een vlekkeloos weekend, al vindt hij het aardig lastig om zichzelf te resetten. "Dit was echt niet goed", gaat Sainz verder. "Het was een pittig moment, ik had het graag goed willen doen voor al onze fans. Er stonden 63 rondjes op het programma, maar ik werd er in de tweede bocht al uitgetikt. Ik weet dat iedere sporter zware tijden meemaakt en het is nu mijn beurt om daardoor heen te komen. Ik blijf echter mijn uiterste best doen en dan komt het vanzelf."