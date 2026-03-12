De nieuwe Formule 1-auto's van 2026 hebben stevige kritiek gekregen van veel coureurs, al riepen onder meer George Russell, Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc al op tot geduld. De eerste race van het seizoen leverde meer inhaalacties op dan vorig jaar, maar veel van die inhaalacties hadden te maken met de hoeveelheid batterij die de coureurs nog over hadden. Zo stelde Gabriel Bortoleto dat hij onbedoeld enkele inhaalacties maakte omdat hij simpelweg meer batterij over had.

Williams-coureur Carlos Sainz is ook nog niet overtuigd van de nieuwe auto's. Als voorzitter van coureursvakbond GPDA - een rol die hij naast George Russell vervult - kan hij enkele zorgen bij de FIA en F1 aankaarten. Voor hem staat nu vast dat de huidige motorformule, waarbij vrijwel de helft van het vermogen van de elektromotor komt, niet werkt.

"Ik heb geen idee wat de juiste oplossing of het beste compromis is", geeft Sainz toe in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Het enige wat ik kan zeggen, is dat Australië voor mij al na de vrije trainingen duidelijk maakte dat de formule waarmee we dit jaar zijn begonnen – met een 50-50-hybrideverdeling – waarschijnlijk nog niet de definitieve of juiste oplossing is."

"Maar hoe meer ik met mensen praat en hoe beter ik het gevoel van iedereen begin te begrijpen, ook bij de top van de sport, hoe meer het lijkt alsof iedereen redelijk op één lijn zit dat dit hopelijk nog wat zal veranderen naarmate het seizoen vordert en we de nieuwe krachtbronregels beter leren begrijpen."

Aanpassingen nodig

Sainz vermoedt wel dat motorontwikkeling, softwareontwikkeling en ontwikkeling van de teams zelf de situatie "beter" zullen maken. "Maar ontwikkeling kan je maar tot op zekere hoogte helpen", plaatst de Spanjaard meteen een kanttekening.

"Ik denk ook dat we uiteindelijk een beetje hulp nodig hebben van de regels zelf. Dat zei ik ook al na de race. Het blijft Formule 1, maar de formule die we nu hebben bedacht voor de sport voelt voor mij niet als de puurste vorm of als iets dat echt past bij het DNA van de Formule 1. Daarom denk ik dat er zeker wat aanpassingen nodig zijn."

Carlos Sainz vindt met name het liften tijdens een kwalificatieronde een probleem. Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Gevraagd naar wat zijn prioriteiten zijn op het lijstje van aanpassingen, wijst Sainz vooral naar het fenomeen 'superclipping'. De MGU-K wordt dan als een generator ingezet op rechte stukken, waardoor er energie opgeslagen wordt maar wel ten koste van topsnelheid. Deze neemt dan op een recht stuk af, wat in Melbourne al te zien was richting bocht 9.

"Ik vind het niet mooi om te zien dat de topsnelheid midden op een recht stuk afneemt en dat je 30 tot 40 km/u verliest door superclipping midden in een kwalificatieronde", legt Sainz uit. "Ik vind het ook niet prettig dat je midden in een kwalificatieronde moet lift and coasten. En ik hou ook niet van het racen dat we in Melbourne hebben gezien."

"De snelheidsverschillen wanneer je de boostknop en de inhaalmodus gebruikt – soms wel 60 km/u verschil – maken dat je iemand inhaalt alsof die auto stil staat. Dat is geen echte Formule 1-inhaalactie. Alles wat dat mogelijk maakt, kun je in zekere zin kunstmatig noemen. Ik heb mensen het ook zo horen noemen. Voor mij voelt het simpelweg niet als het DNA van deze sport."

"Het DNA van de sport is dat je jezelf in een positie brengt om iemand in te halen en het vervolgens afmaakt met een sterke remactie of een mooie switchback. Energie zou je alleen moeten helpen om in die positie te komen, niet om iemand voorbij te rijden alsof hij stilstaat."

Belangen

Aan de andere kant vindt Sainz het ook weer te ver gaan om de coureurs centraal te stellen in het opstellen van nieuwe F1-regels. Hij stelt dat de coureurs wel "openstaan om feedback te geven", maar dat het uiteindelijk aan de "engineers en mensen die de sport leiden" is om de formule te bedenken en vorm te geven.

"Wij F1-coureurs zijn geen engineers. We weten niet wat de juiste formules zijn. We hebben daar eerlijk gezegd geen idee van", geeft hij toe. "We kunnen alleen aangeven wat onze voorkeur is en wat wij vinden dat een auto ons wel of niet moet laten doen. Dat is mijn standpunt daarin."

Of iedereen het dan eens zou kunnen worden over aanpassingen tijdens het seizoen? "Ik denk niet dat iedereen het ermee eens zal zijn, maar dat hoeft ook niet", meent Sainz. "Dat is nu eenmaal het probleem wanneer je de teams erover vraagt: er spelen altijd prestatiebelangen. Daarom zou de Formule 1 volgens mij sterk genoeg moeten zijn om niet afhankelijk te zijn van teams die belang hebben bij het ene of het andere."

"Als de formule niet klopt, kunnen mensen klagen dat veranderingen hun auto minder goed uitkomen. Maar uiteindelijk zou dat niet te zwaar moeten wegen. Je moet kunnen doen wat het beste is voor de sport en voor iedereen binnen de sport", besluit Sainz.