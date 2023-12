Sainz hoopt voor F1-seizoen 2024 duidelijkheid te hebben over Ferrari-toekomst

Maar liefst dertien coureurs zien hun Formule 1-contract in 2024 aflopen. Het biedt veel perspectief voor teams om hun slag op de rijdersmarkt te slaan, al moeten zij ook om de onderhandelingstafel om hun gewaardeerde coureurs vast te houden. Ook Ferrari moet aan de bak, aangezien de contracten van Charles Leclerc en Carlos Sainz aflopen. Er gaan al veel geruchten over de toekomst van de twee coureurs, die volgens Italiaanse media zouden kunnen rekenen op een contractverlenging. Onlangs gaf teambaas Frédéric Vasseur echter aan geen haast te hebben met de contractonderhandelingen, aangezien er nog genoeg tijd is om de zaken te bespreken.

Zelf hoopt Sainz wel snel duidelijkheid te krijgen. "Het is de realiteit dat er, zoals Fred heeft aangegeven, onderhandelingen zijn geweest", zegt Sainz bij een evenement van een van zijn sponsors. "Het is mijn doel om aan het seizoen 2024 te beginnen, wetende waar ik in 2025 zal racen. Ik wil niet graag aan het seizoen beginnen zonder te weten wat mijn volgende bestemming wordt." Daarmee lijkt hij de deur open te zetten naar andere teams, maar: "Het is mijn prioriteit om bij Ferrari te blijven, en dat voor vele jaren", maakt hij meteen duidelijk. "Ik ben erg blij, beide partijen zijn erg blij en het doel is om door te gaan. Maar we moeten tot een overeenkomst komen en we hebben drie maanden tot aan de volgende race om tot die overeenkomst te komen."

Volgens de geruchten in Italiaanse media zou Leclerc bij de onderhandelingen een langduriger contract uit het vuur weten te slepen terwijl Sainz tevreden zou moeten zijn met twee jaar. Sainz heeft die geruchten zelf ook vernomen, maar spreekt van een 'bedenksel' van een journalist. "Ik ga niet in op geruchten", benadrukt de 29-jarige Madrileen. "Ik zal wel zeggen dat ik natuurlijk wil verlengen en als dat gebeurt, wil ik dat graag voor meer dan één jaar doen. Ik voel me perfect gewaardeerd door Fred en de gehele Ferrari-familie. Ik voel me geliefd. Daarom zal ik ook verlengen als ik voel dat ik gewaardeerd word. Dat is als coureur het hoofddoel. Ik ben ervan overtuigd dat als we allebei willen, dat we tot een overeenkomst zullen komen met een duur waar ik blij mee ben."