Sainz hoopt te kunnen vechten om de zege: “Dit is een raar circuit”

Sainz mag vanmiddag voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan vanaf de eerste startrij vertrekken. De Spanjaard deelt de eerste rij met polesitter Lando Norris, terwijl de doorgaans sneller geachte bolides van Mercedes en Red Bull zich nog een weg naar voren moeten zien te vechten. Lewis Hamilton staat er met een vierde startplek nog het beste voor, maar vooral Valtteri Bottas en Max Verstappen hebben na hun motorwissels een lastige inhaalrace voor de boeg.

Hoewel Sainz niet ontkent dat Red Bull en Mercedes doorgaans sneller zijn dan Ferrari, denkt de Spanjaard dat de eigenschappen van het Sochi Autodrom het de titelfavorieten nog knap lastig kan maken. Sainz hoopt dan ook dat hij samen met Norris een gaatje kan slaan aan het begin van de race, om zo tegen het einde nog te kunnen vechten voor de overwinning.

“Dit is een raar circuit. Race pace is heel erg belangrijk hier, maar we moeten nog maar zien hoe makkelijk je hier kunt inhalen”, aldus de Ferrari-coureur. “In het verleden bleek dat nog niet zo makkelijk te zijn.”

“We hebben natuurlijk Mercedes en Red Bull die flink zullen gaan pushen. Zij zijn hier duidelijk een halve seconde tot een seconde sneller dan ons, dus op een bepaald punt in de race zullen ze ons vast wel onder druk gaan zetten. We moeten zien of we ervoor kunnen blijven. Dat is natuurlijk wel het doel, Lando voorbijgaan bij de start – al moet ik aan de vuile kant van de grid starten – en zien of we daarna vooraan wat plezier kunnen maken.”

Slipstreamen bij de start

De tweede startplek op het Sochi Autodrom bleek in het verleden nog niet zo’n verkeerde plaats om vanaf te starten, omdat het de coureur in kwestie de kans biedt om in de slipstream te duiken van de polesitter. Toch denkt Sainz dat het zondagmiddag niet zo eenvoudig gaat zijn voor hem: “Ik denk dat er twee scenario’s zijn”, aldus de Spanjaard. “Of ik heb een goede start en het is een sprint naar Bocht 2, of dat is niet het geval en dan zal ik een goede slipstream moeten zien te vinden. We weten namelijk dat we op de rechte stukken niet de snelsten zijn. Als ik dan geen slipstream vind, wordt het een lange sprint naar de eerste bocht.”

“Hopenlijk kunnen Lando en ik een goede start hebben en een gaatje slaan naar de rest. Het spelletje gaat pas beginnen wanneer de jongens die van achteren komen aansluiten.”

De volledige startopstelling voor de GP van Rusland