Sainz hoopt met Red Bulls op afstand in Singapore wel genoeg te hebben voor zege

Ferrari was het hele weekend al sterk, met de 1-2 in de eerste twee vrije trainingen en de snelste tijd van Carlos Sainz in de derde vrije training. Ook in de kwalificatie lieten Sainz en Charles Leclerc zien dat zij serieuze kandidaten waren voor de pole-position die hier van cruciaal belang is. In Q3 had Sainz aan een rondetijd van 1.30.984 genoeg om voor de tweede keer op rij de pole op te eisen, al was dat met een kleinere marge dan hij misschien had gewild omdat George Russell en Leclerc op minder dan een tiende van hem stonden.

"Het [voelt] een beetje zoals op Monza", blikt Sainz terug. "We zaten er meteen bij in de eerste vrije training en ik voelde me heel zelfverzekerd in alle sessies. In Q3 [ging het erom] dat we de ronde voor elkaar kregen, [we moesten ons] focussen op het niet maken van fouten in die ronde. Uit de problemen blijven betaalt zich hier in Singapore normaliter uit. Het was voor iedereen een beetje een rommelige sessie, maar we bleven geconcentreerd, hebben er een goede ronde uitgeperst en dat is opnieuw een pole-position."

Het is voor Ferrari een positieve opsteker, aangezien het team heeft laten zien dat de sterke prestaties op Monza niet een uitzondering waren en dat de SF-23 ook op een circuit met veel downforce snel kan zijn. "Het is een beetje het verhaal van dit jaar", stelt Sainz. "We hebben op bepaalde circuits in bepaalde omstandigheden voor één ronde een zeer goede auto. Onze auto lijkt erg goed in de bochten met een korte apex en snelle richtingsveranderingen. Dit weekend ook, een beetje zoals op Monza. We kennen onze zwakte, dat is altijd het racetempo. Dat is altijd waar we altijd de prijs voor betalen, maar het team heeft de afgelopen weekenden geweldig werk geleverd om het pakket, om de auto te begrijpen. We boeken zeker een beetje vooruitgang, met in het achterhoofd dat dit circuit de Ferrari altijd al goed heeft gepast."

Op vrijdag zag het racetempo van Ferrari er prima uit, al waren ze niet per se sneller dan Sergio Perez of Fernando Alonso. Sainz ziet het racetempo daarom nog ook als een vraagteken en hij kijkt vooral naar één team. "Mercedes is normaliter een beetje sneller in de race. Zij hebben een andere strategie met de banden die we in de gaten moeten houden. Maar ik focus me op mijn eigen race, het rijden van een goede eerste stint, een goede stint op de harde band en dan denk ik dat we nog steeds kunnen winnen." Waar Ferrari op Monza op weerstand kon rekenen van Red Bull, is dat nu niet het geval. Max Verstappen en Sergio Perez moeten van P11 en P13 komen op het circuit waar inhalen een uitdaging is. Sainz is blij dat hij de Oostenrijkse renstal heeft kunnen verslaan. "En dat is het doel. Ik bedoel, we proberen morgen voor de zege te gaan. We gaan er alles aan doen, net zoals op Monza. Hopelijk is het morgen genoeg."

Niet verwacht

Voor Charles Leclerc was het een wat minder soepele kwalificatie. Hij keek regelmatig tegen flinke achterstanden aan ten opzichte van Sainz, maar was uiteindelijk slechts 79 duizendsten langzamer dan zijn teamgenoot. De Monegask geeft na de kwalificatie aan dat hij worstelde met de bandentemperaturen en oververhitting tijdens de ronde - ook al is het bochtige deel rondom The Float tijdelijk verdwenen. "Het is altijd een balans tussen de eerste en laatste sector", legt Leclerc uit. "Maar het zat allemaal heel dicht bij elkaar. Mercedes was vandaag ook echt sterk. Het was dus een interessante kwalificatie. Helaas miste ik dat ene beetje om een paar posities te winnen. Maar opnieuw, Carlos deed het geweldig. Een 1/3 voor het team morgen, laten we zien wat we kunnen doen."

Leclerc weet wel dat hem morgen een flinke uitdaging te wachten staat, met 62 ronden in de hitte van Singapore. "Het is extreem warm en extreem vochtig. Maar tot nu toe hebben we erg goed gepresteerd. Eerlijk gezegd hadden we niet verwacht dat we zo competitief zouden zijn op een baan als deze. Dat is dus een goed teken voor de toekomst. Maar we zullen wel zien wat we morgen kunnen doen." Of hij problemen verwacht in de long run? "Ik weet het niet. Volgens mij zagen we er het hele weekend best sterk uit. Hopelijk zien we dat [problemen in de race] morgen niet", besluit de Ferrari-coureur.