Waar Charles Leclerc met de pole-position een topmiddag had in de hoofdstad van Azerbeidzjan, kende teamgenoot Carlos Sainz een veel moeizamere dag. De Spanjaard had genoeg in zich voor de vierde tijd, maar moest maar liefst zeven tienden toegeven op zijn Monegaskische teamgenoot en maakte het zich in Q1 en Q2 een stuk lastiger door in het begin fouten te maken en er een race tegen de klok van te maken.

Sainz geeft aan dat hij met name in sector 1 'de neiging had om fouten te maken' en dat hij al sinds de eerste ronde worstelde om één te worden met de SF-23. "Ik bracht mezelf in de problemen door in Q1 en Q2 fouten te maken en verloor daardoor meer vertrouwen in de auto", legt Sainz uit. "Ik liep de hele dag achter de feiten aan."

Wel ziet de Spanjaard een lichtpunt in het feit dat hij in Q3 een set van de zachte band uitspaarde. "Om in Q3, zonder baanevolutie, de vierde plek te pakken voor zondag is, gezien hoe slecht de sessie verliep, relatief goed nieuws", bekijkt Sainz het van de positieve kant. "Nu moet ik morgen stappen zien te maken in mijn rijstijl en het gevoel. De auto zit nu in parc fermé, dus als we iets vinden kunnen we er niks aan doen. We zullen wel zien wat mij dit weekend te wachten staat, maar ik zal morgen in ieder geval proberen alles te geven en hopelijk kan ik het verbeteren."

Sainz geeft toe dat het Baku City Circuit nooit zijn beste circuit is geweest en stelt dat het daarentegen wel Leclercs beste circuit is. "Hij rijdt vooral hier goede ronden", ziet de 28-jarige Spanjaard, die Leclerc feliciteert. "Het is geweldig nieuws voor het team en een enorme motivatieboost dat er weer een Ferrari op pole-position staat. We zagen in Australië al wat positieve tekenen en zonder updates mee te nemen hebben we het geflikt. Blijdschap alom dus, maar wel wat huiswerk voor mij."

Nieuw begin

Na de kwalificatie gaf Leclerc toe dat het een flinke uitdaging wordt om de Red Bulls zondag achter zich te houden, ook op basis van vorig jaar. Toen bleek Ferrari snel te zijn over één ronde, maar legde het in de lange runs vaak af tegen de Red Bulls. Sainz: "Op basis van de eerste races verwachten we dat Red Bull nog een stap zal zetten voor wat betreft het tempo. Dat toont maar aan hoe kwalitatief goed die ronde van Charles was, om het verschil te maken in het op temperatuur brengen van de banden en het vertrouwen. Red Bull zal snel zijn, maar hopelijk kan hij ze achter zich houden en kan ik blijven aanhaken om het ze voor het eerst dit jaar lastig te maken."

Al met al is Sainz verrast om te zien dat er een Ferrari op pole-position staat, gezien de prestaties van de SF-23 in de eerste drie races van het seizoen. "Eind vorig jaar streden we ook voor poles en kwamen we in de races tekort, maar dit jaar hadden we, tot nu toe, niet genoeg om voor de pole te gaan. Het lijkt erop dat de doorgevoerde veranderingen van de afgelopen tijd ons hebben geholpen. En er komen nog steeds updates aan. Hopelijk is dit een teken of het begin van een nieuw seizoen en hebben we de problemen met de auto gevonden", besluit de Ferrari-coureur.